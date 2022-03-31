https://arabic.sputniknews.com/20220331/شركة-الفضاء-والدفاع-الروسية-روستيك-تطور-برنامجًا-لنقل-البيانات-على-طائرات-ssj-المصنعة-محليا-1060694031.html
شركة الفضاء والدفاع الروسية "روستيك" تطور برنامجًا لنقل البيانات على طائرات SSJ المصنعة محليا
شركة الفضاء والدفاع الروسية "روستيك" تطور برنامجًا لنقل البيانات على طائرات SSJ المصنعة محليا
أعلنت شركة الفضاء والدفاع الروسية الحكومية روستيك، اليوم الخميس انها طورت برنامجا لنقل البيانات على طائرات "إس إي جيه". 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:10+0000
2022-03-31T13:10+0000
2022-03-31T13:10+0000
روسيا
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وحسب بيان للشركة الروسية قالت إن إحدى منشآتها الفرعية من البحث إلى الإنتاج طورت برنامجًا لنقل بيانات الطيران المدني على نسخة روسية الصنع بالكامل من طائرات "إس إي جيه100".وأوضحت الشركة أن "إن بي بي بوليوت فلايت" طورت برنامجًا لنقل البيانات في الطيران المدني لطائرات "إس إي جيه" الجديدة.ولفتت إلى أنه كان لاستبدال الواردات أيضًا تأثير على إنتاج الأجهزة لـ "إس إي جيه100"، حيث قامت شركة بوليوت بتزويد مجموعات من هوائيات الاتصالات قصيرة المدى "إيه إم زد- إم في"، والتي سيتم تثبيتها على طائرتين نموذجيتين "إس إي جيه100"، بالإضافة إلى مجموعة من معدات الاتصالات على متن الطائرة ولوحات التنبيه لحامل التكامل الخاص بمعهد "جوسنياز" للعلوم والبحوث الذي يطور معدات الطيران.ومن المتوقع أن يتم اعتماد "إس إي جيه" الجديد في عام 2023 وسيتم تسليمها إلى شركات النقل الروسية في عام 2024، حسبما قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف يوم الثلاثاء الماضي.وقد قامت الطائرة بأول رحلة لها في مايو 2008، ودخلت حيز التشغيل التجاري في عام 2011.
https://arabic.sputniknews.com/20151225/1016872040.html
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روسيا
شركة الفضاء والدفاع الروسية "روستيك" تطور برنامجًا لنقل البيانات على طائرات SSJ المصنعة محليا
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أعلنت شركة الفضاء والدفاع الروسية الحكومية روستيك، اليوم الخميس انها طورت برنامجا لنقل البيانات على طائرات "إس إي جيه".
وحسب بيان للشركة الروسية قالت إن إحدى منشآتها الفرعية من البحث إلى الإنتاج طورت برنامجًا لنقل بيانات الطيران المدني على نسخة روسية الصنع بالكامل من طائرات "إس إي جيه100".
25 ديسمبر 2015, 14:36 GMT
وأوضحت الشركة أن "إن بي بي بوليوت فلايت" طورت برنامجًا لنقل البيانات في الطيران المدني لطائرات "إس إي جيه" الجديدة.
ولفتت إلى أنه كان لاستبدال الواردات أيضًا تأثير على إنتاج الأجهزة لـ "إس إي جيه100"، حيث قامت شركة بوليوت بتزويد مجموعات من هوائيات الاتصالات قصيرة المدى "إيه إم زد- إم في"، والتي سيتم تثبيتها على طائرتين نموذجيتين "إس إي جيه100"، بالإضافة إلى مجموعة من معدات الاتصالات على متن الطائرة ولوحات التنبيه لحامل التكامل الخاص بمعهد "جوسنياز" للعلوم والبحوث الذي يطور معدات الطيران.
وقالت روستيك
: "ستقدم شركة بوليوت بالإضافة إلى ذلك ست محطات إذاعية قصيرة المدى "إم في 21" لتجهيز الطائرتين النموذجيتين في عام 2022".
ومن المتوقع أن يتم اعتماد "إس إي جيه" الجديد في عام 2023 وسيتم تسليمها إلى شركات النقل الروسية في عام 2024، حسبما قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف يوم الثلاثاء الماضي.
ومعلوم أن سوخوي سوبرجيت 100"إس إي جيه100" هي طائرة ركاب روسية قصيرة المدى، مصممة لنقل 98 راكبًا على مسافة حوالي 4400 كيلومتر (2،734 ميل).
وقد قامت الطائرة بأول رحلة لها في مايو 2008، ودخلت حيز التشغيل التجاري في عام 2011.