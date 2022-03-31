https://arabic.sputniknews.com/20220331/صحيفة-أوكرانيا-توسع-شرخ-علاقات-أمريكا-ودول-الخليج-العربية-1060675330.html
صحيفة: أوكرانيا توسع شرخ علاقات أمريكا ودول الخليج العربية
صحيفة: أوكرانيا توسع شرخ علاقات أمريكا ودول الخليج العربية
أفادت صحيفة أمريكية عن "توسع الشرخ" في علاقات الولايات المتحدة ودول الخليج وخاصة السعودية ودولة الإمارات. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T05:44+0000
2022-03-31T05:44+0000
2022-03-31T05:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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ووفق "واشنطن بوست"، ازدادت الثغرة في العلاقات الأمريكية الخليجية العربية على خلفية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا بسبب عدم رغبة دولة الإمارات والسعودية في زيادة إنتاج النفط لتخفيض أسعاره، وأيضا بسبب إحجام دول الخليج عن "إدانة موسكو" بشكل واضح تريده إدارة الرئيس الأمريكي بايدن.وتركت عدم قدرة الإدارة الأمريكية على إعطاء رد قوي على الضربات الصاروخية المتواصلة التي يوجهها الحوثيون من اليمن، أيضا أثرها على العلاقات مع دول الخليج العربية.وأشارت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات العربية غير راضية عن تأخر تسليم طائرات "إف-35" إليها.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: أوكرانيا توسع شرخ علاقات أمريكا ودول الخليج العربية
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أفادت صحيفة أمريكية عن "توسع الشرخ" في علاقات الولايات المتحدة ودول الخليج وخاصة السعودية ودولة الإمارات.
ووفق
"واشنطن بوست"، ازدادت الثغرة في العلاقات الأمريكية الخليجية العربية على خلفية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا بسبب عدم رغبة دولة الإمارات والسعودية في زيادة إنتاج النفط لتخفيض أسعاره، وأيضا بسبب إحجام دول الخليج عن "إدانة موسكو" بشكل واضح تريده إدارة الرئيس الأمريكي بايدن.
وتركت عدم قدرة الإدارة الأمريكية على إعطاء رد قوي على الضربات الصاروخية المتواصلة التي يوجهها الحوثيون من اليمن، أيضا أثرها على العلاقات مع دول الخليج العربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات العربية غير راضية عن تأخر تسليم طائرات "إف-35" إليها.