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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/صحيفة-أوكرانيا-توسع-شرخ-علاقات-أمريكا-ودول-الخليج-العربية-1060675330.html
صحيفة: أوكرانيا توسع شرخ علاقات أمريكا ودول الخليج العربية
صحيفة: أوكرانيا توسع شرخ علاقات أمريكا ودول الخليج العربية
أفادت صحيفة أمريكية عن "توسع الشرخ" في علاقات الولايات المتحدة ودول الخليج وخاصة السعودية ودولة الإمارات. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T05:44+0000
2022-03-31T05:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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ووفق "واشنطن بوست"، ازدادت الثغرة في العلاقات الأمريكية الخليجية العربية على خلفية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا بسبب عدم رغبة دولة الإمارات والسعودية في زيادة إنتاج النفط لتخفيض أسعاره، وأيضا بسبب إحجام دول الخليج عن "إدانة موسكو" بشكل واضح تريده إدارة الرئيس الأمريكي بايدن.وتركت عدم قدرة الإدارة الأمريكية على إعطاء رد قوي على الضربات الصاروخية المتواصلة التي يوجهها الحوثيون من اليمن، أيضا أثرها على العلاقات مع دول الخليج العربية.وأشارت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات العربية غير راضية عن تأخر تسليم طائرات "إف-35" إليها.
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صحيفة: أوكرانيا توسع شرخ علاقات أمريكا ودول الخليج العربية

05:44 GMT 31.03.2022
© AP Photo / KAMRAN JEBREILIالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / KAMRAN JEBREILI
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أفادت صحيفة أمريكية عن "توسع الشرخ" في علاقات الولايات المتحدة ودول الخليج وخاصة السعودية ودولة الإمارات.
ووفق "واشنطن بوست"، ازدادت الثغرة في العلاقات الأمريكية الخليجية العربية على خلفية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا بسبب عدم رغبة دولة الإمارات والسعودية في زيادة إنتاج النفط لتخفيض أسعاره، وأيضا بسبب إحجام دول الخليج عن "إدانة موسكو" بشكل واضح تريده إدارة الرئيس الأمريكي بايدن.
وتركت عدم قدرة الإدارة الأمريكية على إعطاء رد قوي على الضربات الصاروخية المتواصلة التي يوجهها الحوثيون من اليمن، أيضا أثرها على العلاقات مع دول الخليج العربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات العربية غير راضية عن تأخر تسليم طائرات "إف-35" إليها.
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