https://arabic.sputniknews.com/20220331/ضاحي-خلفان-الكثير-من-الدول-الغربية-وقعت-في-أخطاء-جراء-عقوباتها-ضد-روسيا-1060705791.html

ضاحي خلفان: الكثير من الدول الغربية وقعت في أخطاء جراء عقوباتها ضد روسيا

ضاحي خلفان: الكثير من الدول الغربية وقعت في أخطاء جراء عقوباتها ضد روسيا

أكد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الخميس، أن العديد من الدول الغربية وقعت في أخطاء ‏جراء العقوبات التي فرضتها ضد روسيا مع بداية عمليتها العسكرية في... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T17:11+0000

2022-03-31T17:11+0000

2022-03-31T17:11+0000

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وأوضح خلفان في تغريدة له على "تويتر"، أن "دولا غربية كثيرة وقعت في أخطاء ومخالفات قانونية جراء ردة فعلها في العقوبات التي أصدرتها ضد روسيا".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد الشهر الجاري أنه من المستحيل الحديث عن عزلة روسيا، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة وأوروبا ليستا العالم كله".وأضاف أن التدابير التقييدية التي اتخذتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، لا تعني عزل روسيا"، وأن العالم أكبر من أن يتسع فقط لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستحيل عليهم عزل دولة ما وخاصة دولة كبيرة مثل روسيا".يشار إلى أنه في وقت سابق، حذر ضاحي خلفان من تكرار هجوم أمريكا على روسيا والصين، وما قد ينجم ‏عنه انفجار سياسي.‏وكتب خلفان في تغريدة له على "تويتر": "مع قدوم كل رئيس جديد منتخب في الولايات المتحدة كنت أراه يتوجه بمهاجمة روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، وبالذات روسيا والصين، باعتبارهما من الدول العظمى، وكنت أقول إلى متى ستتحمل هذه الدول هذا الهجوم المتكرر، الذي قد يتولد عن شحنه يوما ما انفجار سياسي، في حين أن روسيا والصين لا تردان".وكان ضاحي خلفان علّق على كلمة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مطلع الشهر الجاري، عندما طالب مقابلة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واستخدم جملة: "أنا لا أعض".وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "حقيقة أن الرئيس الأوكراني طمأن الرئيس بوتين كثيرا عندما قال إنه لا يعض"، حسب قوله.وأضاف نائب رئيس شرطة دبي: "عجيب مثل هذا الحديث في مثل هذه الظروف.. هل غلبت على الرئيس الأوكراني الكوميديا أكثر من السياسة؟"، على حد تعبيره.وكان قد دعا زيلينسكي بوتين إلى لقائه وجها لوجه، قائلا: "أنا رجل طبيعي... أنا لا أعض".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

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