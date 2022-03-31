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https://arabic.sputniknews.com/20220331/طفل-يحمل-بندقية-كلاشينكوف-يثير-زعرا-في-محطة-قطار-بفرنسا-والشرطة-تتدخل-1060706166.html
طفل يحمل بندقية "كلاشينكوف" يثير زعرا في محطة قطار بفرنسا والشرطة تتدخل
طفل يحمل بندقية "كلاشينكوف" يثير زعرا في محطة قطار بفرنسا والشرطة تتدخل
قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إنه تم الاشتباه في تجول رجل مسلح ببندقية كلاشنيكوف في محطة قطار مدينة ليل شمالي البلاد. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T17:15+0000
2022-03-31T17:15+0000
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وحسب "رويترز"، أضافت الشرطة أنه بعد إتخاذ الإجراءات والتحقق من الأمر، تبين أنه كان إنذارا كاذبا.وأوضحت الشرطة أن كل ما في الأمر أن طفلا في السابعة من عمره كان يلهو بسلاح لعبة.وأكدت الشرطة استئناف حركة القطارات بعد أن تسببت العملية الأمنية في إصابة وسط المدينة بالشلل لفترة بسيطة.وكان رجل مسلح بسكين قد هاجم في الثاني من مارس/ آذار الحالي، طلابا جامعيين في بلدة "لو مان" الفرنسية ما أدى إلى إصابة 4 على الأقل.وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في الهجوم، مضيفة أنه "لا يوجد مؤشر على دوافع إرهابية وراء الهجوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/فرنسا-إصابة-4-طلاب-في-هجوم-بسكين-على-جامعة--1059375178.html
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طفل يحمل بندقية "كلاشينكوف" يثير زعرا في محطة قطار بفرنسا والشرطة تتدخل

17:15 GMT 31.03.2022
© REUTERS / PHILIPPE WOJAZERالشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
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قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إنه تم الاشتباه في تجول رجل مسلح ببندقية كلاشنيكوف في محطة قطار مدينة ليل شمالي البلاد.
وحسب "رويترز"، أضافت الشرطة أنه بعد إتخاذ الإجراءات والتحقق من الأمر، تبين أنه كان إنذارا كاذبا.
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وأوضحت الشرطة أن كل ما في الأمر أن طفلا في السابعة من عمره كان يلهو بسلاح لعبة.

وأكدت الشرطة استئناف حركة القطارات بعد أن تسببت العملية الأمنية في إصابة وسط المدينة بالشلل لفترة بسيطة.
وكان رجل مسلح بسكين قد هاجم في الثاني من مارس/ آذار الحالي، طلابا جامعيين في بلدة "لو مان" الفرنسية ما أدى إلى إصابة 4 على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في الهجوم، مضيفة أنه "لا يوجد مؤشر على دوافع إرهابية وراء الهجوم".
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