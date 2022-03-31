https://arabic.sputniknews.com/20220331/فرض-حظر-تجوال-في-العاصمة-السريلانكية-بعد-محاولة-محتجين-اقتحام-منزل-الرئيس-1060712179.html

فرض حظر تجوال في العاصمة السريلانكية بعد محاولة محتجين اقتحام منزل الرئيس

فرض حظر تجوال في العاصمة السريلانكية بعد محاولة محتجين اقتحام منزل الرئيس

فرضت السلطات في العاصمة السريلانكية حظر تجوال في وقت متأخر اليوم الخميس، بعدما تحولت تظاهرة خارج منزل الرئيس جوتابايا راجاباكسا في كولوميو إلى أعمال عنف. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T20:30+0000

2022-03-31T20:30+0000

2022-03-31T20:30+0000

سريلانكا

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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن التظاهرة تحولت إلى أعمال عنف مع إطلاق الشرطة الرصاص في محاولة لاحتواء تظاهرة تضم مئات الأشخاص حاولوا اقتحام المنزل.ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة أطلقت الرصاص الحي أو المطاطي، إلا أن فردا واحدا على الأقل أصيب بجروح، بحسب شهود.وتم إعلان حظر التجوال إلى أجل غير مسمى بعد أن طالب المتظاهرون باستقالة الرئيس، رافضين تعامله مع أسوأ أزمة مالية يمر بها البلد الواقع في جنوب آسيا خلال أكثر من 7 عقود.يعبر السكان عن غضبهم من الأزمة بشكل واضح سواء في الطوابير التي لا نهاية لها في محطات البنزين أو لدى قضائهم الليل على ضوء الشموع مع انقطاع التيار الكهربائي.بسبب النقص الشديد في العملة الأجنبية، صارت الجزيرة عاجزة عن استيراد السلع الحيوية، ما تسبب في نقص حاد سواء في الأدوية الضرورية لإنقاذ حياة المرضى أو في الإسمنت.في الطوابير الطويلة التي تتشكل قبل الفجر خارج محطات الوقود، يعبر الجميع عن الخوف من عدم القدرة على إطعام عائلاتهم مع ارتفاع أسعار الأغذية.

https://arabic.sputniknews.com/20220320/وفاة-رجلين-في-سريلانكا-أثناء-انتظارهما-في-طوابير-طويلة-للحصول-على-الوقود-وسط-أزمة-أسعار-حادة-1060134983.html

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