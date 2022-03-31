https://arabic.sputniknews.com/20220331/فرنسا-وألمانيا-تعدان-خطة-في-حالة-توقف-إمدادات-الغاز-من-روسيا-1060697471.html
فرنسا وألمانيا تعدان خطة في حالة "توقف إمدادات" الغاز من روسيا
فرنسا وألمانيا تعدان خطة في حالة "توقف إمدادات" الغاز من روسيا
أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير،اليوم الخميس في مؤتمر صحفي مع نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك في برلين، أن باريس وبرلين... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:56+0000
2022-03-31T13:56+0000
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واضاف لو مير: "لقد عملنا على جميع السيناريوهات ونواصل القيام بذلك مع ألمانيا، وقد نواجه موقفًا لا يوجد فيه المزيد من الغاز الروسي، ومن مسؤوليتنا أن نكون مستعدين لذلك، ونحن نعمل على ذلك معًا".وقال المستشار الألماني أولف شولتز بشأن المرسوم الخاص بدفع الغاز بالروبل: "لقد بحثنا في العقود، الدفع هناك باليورو والدولار، قلت لبوتين أنه سيبقى على هذا النحو".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".
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أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, روسيا
فرنسا وألمانيا تعدان خطة في حالة "توقف إمدادات" الغاز من روسيا
13:56 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 14:13 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير،اليوم الخميس في مؤتمر صحفي مع نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك في برلين، أن باريس وبرلين تعملان معًا لإعداد خطة في حالة انقطاع إمدادات الغاز الروسي.
واضاف لو مير: "لقد عملنا على جميع السيناريوهات ونواصل القيام بذلك مع ألمانيا، وقد نواجه موقفًا لا يوجد فيه المزيد من الغاز الروسي، ومن مسؤوليتنا أن نكون مستعدين لذلك، ونحن نعمل على ذلك معًا".
وقال المستشار الألماني أولف شولتز بشأن المرسوم الخاص بدفع الغاز بالروبل: "لقد بحثنا في العقود، الدفع هناك باليورو والدولار، قلت لبوتين أنه سيبقى على هذا النحو".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".