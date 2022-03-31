https://arabic.sputniknews.com/20220331/قادة-البنتاغون-وشركات-أمريكية-شاركوا-في-صنع-أسلحة-بيولوجية-في-أوكرانيا--حل-البرلمان-التونسي-1060698585.html

قادة "البنتاغون" وشركات أمريكية شاركوا في صنع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا ... حل البرلمان التونسي

قادة "البنتاغون" وشركات أمريكية شاركوا في صنع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا ... حل البرلمان التونسي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن قادة "البنتاغون" وشركات أمريكية شاركوا في صنع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T14:17+0000

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عالم سبوتنيك

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قادة "البنتاغون" وشركات أمريكية شاركوا في صنع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا ... حل البرلمان التونسي قادة "البنتاغون" وشركات أمريكية شاركوا في صنع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا ... حل البرلمان التونسي

الدفاع الروسية تؤكد أن قادة "البنتاغون" وشركات أمريكية شاركوا في صنع أسلحة بيولوجية في أوكرانياوأشار كوناشينكوف إلى أن نظام كييف يدرس بجدية إمكانية استخدام أسلحة بيولوجية ضد سكان دونباس وروسيا.وأوضح أن الجهات الضالعة في تنفيذ هذه الجرائم، "هم رؤساء الإدارات والموظفون في وزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك شركات المقاولات الرئيسية".في هذا السياق، قال الخبير السياسي والاستراتيجي، علاء الأصفري، إن تحرير مدينة ماريوبول الاستراتيجية يشكل أهمية كبرى للأمن القومي الروسي، كما أنها تشكل المفتاح للشرق الأوكراني.وأكد أن روسيا لا تتعجل دخول المدن حتى تتجنب سقوط مدنيين، مشيرا إلى أن "غالبية الأوكرانيين ضد هذه الحرب، إلا أن الرئيس الأوكراني لا يهتم بمصالح بلده ويتبع أمريكا وهو من أوصل بلاده لهذه النتيجة".وحول إمكانية استخدام نظام كييف أسلحة بيولوجية ضد سكان دونباس وروسيا، لفت إلى أن "ذلك يعتمد على القرار الأمريكي، الذي يسيطرعلى كييف، معربا عن اعتقاده أن الولايات المتحدة لن تجرؤ على أن يكون هناك تصعيد لهذه الحرب، حيث تعتبر روسيا أن هذه الحرب قضية وجودية ولن تسمح بأن يكون هناك تهديد على بعد أمتار من حدودها"، على حد قوله.الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتهاأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر، وذلك "حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها"، على حد تعبيره.جاء ذلك في أعقاب جلسة افتراضية لنواب البرلمان المُجمد أعلنوا خلالها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي قبل عدة أشهر.ووصف سعيد الجلسة الافتراضية التي عقدها نواب مجمّدون بـ"المؤامرة على أمن الدولة"، مؤكدا أنّ هذه الخطوة تمثّل "خروجا مفضوحا عن القانون".وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي التونسي، شاكر الشرفي، إن الرئيس التونسي أعلن منذ ثلاثة أيام أنه لا يستطيع حل البرلمان باعتبار أن الدستور يمنعه، ثم قام بحل البرلمان بعدما عقد الجلسة الافتراضية، الأمر الذي أربك رئيس الجمهورية باعتبار عدد الحضور والتصويت.وأضاف أن الرئيس عاد للدستور ليقوم بحل البرلمان وهذا الأمر يضع التونسيين في حيرة، حيث كان من المفترض حينما أعلن عن حل البرلمان أن يقوم بإجراء انتخابات تشريعية بعد ثلاثة أشهر.مصر والسودان يتفقان على تعميق التعاون الأمني والعسكري بين البلديناتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، على "تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري".جاء ذلك وفق ما أورده بيان مشترك، الأربعاء 31 مارس/ آذار، عقب لقاء جمع السيسي والبرهان في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.وتطرق اللقاء إلى تطورات ملف سد النهضة، و"تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، و أكدا تمسك بلديهما "بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف".وأضاف أن عودة السودان للتوافق السياسي التام مع مصر على آلية حفظ منظومة الأمن القومي المائي، أعادت القوة والزخم لعلاقة البلدين أمام الجانب الإثيوبي خاصة في هذه المرحلة التي تشهد أزمة غذاء عالمية نتيجة اضطراب سلاسل التوريد.وأشار إلى أن القيادتين المصرية والسودانية قاما بتنحية أي خلافات جانبية لتعزيز العلاقات المشتركة وفي مقدمتها العسكرية وقاما بمناورات سميت بـ "نسور النيل" كرسالة إلى الجانب الإثيوبي.يمكنكم متابعة المزيد عبر عالم سبوتنيك

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