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https://arabic.sputniknews.com/20220331/لافروف-روسيا-قلقة-من-خطط--داعش--لزعزعة-استقرار-الوضع-في-وسط-آسيا--1060674228.html
لافروف: روسيا قلقة من خطط "داعش" لزعزعة استقرار الوضع في وسط آسيا
لافروف: روسيا قلقة من خطط "داعش" لزعزعة استقرار الوضع في وسط آسيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو قلقة بشأن خطط تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) من أجل "تصدير" عدم الاستقرار إلى آسيا الوسطى... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T03:49+0000
2022-03-31T03:49+0000
روسيا
تنظيم داعش الإرهابي
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تونشي، الصين- سبوتنيك. وقال لافروف في جلسة عامة لاجتماع الدول المجاورة لأفغانستان في الصين "نحن قلقون بشكل خاص من خطط داعش وأتباعهم لزعزعة استقرار دول آسيا الوسطى وتصدير عدم الاستقرار إلى روسيا".كما أعرب عن قلقه من تمركز وحدات داعش بالقرب من الحدود الأفغانية الطاجيكية والأوزبكية الأفغانية.وصباح أمس الأربعاء، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى منطقة تونشي الصينية حيث يجري حوار بين وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان ووفد حركة طالبان (الحركة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية).
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روسيا, تنظيم داعش الإرهابي

لافروف: روسيا قلقة من خطط "داعش" لزعزعة استقرار الوضع في وسط آسيا

03:49 GMT 31.03.2022
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لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو قلقة بشأن خطط تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) من أجل "تصدير" عدم الاستقرار إلى آسيا الوسطى وروسيا.
تونشي، الصين- سبوتنيك. وقال لافروف في جلسة عامة لاجتماع الدول المجاورة لأفغانستان في الصين "نحن قلقون بشكل خاص من خطط داعش وأتباعهم لزعزعة استقرار دول آسيا الوسطى وتصدير عدم الاستقرار إلى روسيا".
كما أعرب عن قلقه من تمركز وحدات داعش بالقرب من الحدود الأفغانية الطاجيكية والأوزبكية الأفغانية.
وصباح أمس الأربعاء، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى منطقة تونشي الصينية حيث يجري حوار بين وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان ووفد حركة طالبان (الحركة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية).
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