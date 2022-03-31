https://arabic.sputniknews.com/20220331/لا-يسمح-بالتجاوز-عليها-تركي-آل-الشيخ-يكشف-عن-دولة-عربية-تعتبر-من-الخطوط-الحمراء-عند-السعودية-1060681335.html
"لا يسمح بالتجاوز عليها"... تركي آل الشيخ يكشف عن دولة عربية تعتبر من الخطوط الحمراء عند السعودية
"لا يسمح بالتجاوز عليها"... تركي آل الشيخ يكشف عن دولة عربية تعتبر من الخطوط الحمراء عند السعودية
تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عما اسمها "الخطوط الحمراء" عند السعوديين والسعودية، مشددا على أنه لا يسمح... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T08:30+0000
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وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن "هناك خطوطا حمراء عند السعودية والسعوديين ولا شك أن مصر الغالية واحدة من تلك الخطوط التي لا يسمح بالتجاوز عليها ولا تأخر عن الوقوف لجانبها".وأضاف: "الكنانة ليست شيء عادي فالكنانة تنبض قلوبنا بحبها، حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها وكل شبر فيها وفتح عليها أبواب السماء بالخير".وأمس، أودعت المملكة العربية السعودية، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.وأفادت وكالة الأنباء السعودية-واس بأن "القرار السعودي جاء تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة".
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"لا يسمح بالتجاوز عليها"... تركي آل الشيخ يكشف عن دولة عربية تعتبر من الخطوط الحمراء عند السعودية
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تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عما اسمها "الخطوط الحمراء" عند السعوديين والسعودية، مشددا على أنه لا يسمح بتجاوزها.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن "هناك خطوطا حمراء عند السعودية والسعوديين ولا شك أن مصر الغالية واحدة من تلك الخطوط التي لا يسمح بالتجاوز عليها ولا تأخر عن الوقوف لجانبها".
وأضاف: "الكنانة ليست شيء عادي فالكنانة تنبض قلوبنا بحبها، حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها وكل شبر فيها وفتح عليها أبواب السماء بالخير".
وأمس، أودعت المملكة العربية السعودية، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية-واس
بأن "القرار السعودي جاء تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة".