https://arabic.sputniknews.com/20220331/لبنان-يتحضر-للانتخابات-النيابية-مع-قرب-انتهاء-تسجيل-اللوائح-الانتخابية--1060692889.html

لبنان يتحضر للانتخابات النيابية مع قرب انتهاء تسجيل اللوائح الانتخابية

لبنان يتحضر للانتخابات النيابية مع قرب انتهاء تسجيل اللوائح الانتخابية

دخل لبنان مرحلة العد العكسي لاستحقاق الانتخابات النيابية، بعد أن رست عملية تسجيل اللوائح الانتخابية على أكثر من خمس عشرة لائحة في عموم المناطق اللبنانية، على... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T12:46+0000

2022-03-31T12:46+0000

2022-03-31T12:46+0000

لبنان

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ورغم تشكيك عدد من المراقبين بإمكانية إجراء الانتخابات النيابية، لكن لبنان الرسمي يتعامل مع الاستحقاق الانتخابي كما لو أنه حاصل في موعده في الخامس عشر من مايو المقبل.وتحاول اللوائح الثلاث تضمين مرشحين من شخصيات "مستقبلية" سابقة، كلائحة "هيدي بيروت" والذي تمكن بدر من استمالة العميد محمود الجمل وهو قيادي سابق بـ"تيار المستقبل" وله حيثية شعبية لا سيما في منطقة "الطريق الجديدة" فضلا عن ضمّ اللائحة لرئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية، النائب السابق عماد الحوت، مع ما يمكن أن يجيره الحوت من أصوات ناخبي الجامعة للائحة.ويلفت متابعون الى أن لائحة "هيدي بيروت" الأوفر حظا بالظفر بأكبر عدد من النواب، كون أنها تنافس لائحة فؤاد السنيورة والذي يعتبر بنظر المستقبليين أنه انقلب على موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من خلال إعلانه خوض الإنتخابات النيابية.كما يتوقع متابعون أن تحصل لائحة فؤاد المخزومي على أكثر من حاصل إنتخابي.أما في مناطق المتن (دائرة جبل لبنان الثانية) أوكسروان، فيبدو الصراع الإنتخابي محموما ما بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، مع إمكانية حصول خرق من قبل مرشحين مستقلين كالنائب المستقيل نعمة إفرام، إضافة إلى إمكانية ارتفاع حصة حزب "الكتائب اللبنانية" داخل البرلمان، مع اتخاذ الكتائب لموقف معارض من السلطة الحاكمة وعدم مشاركتها في أي من الحكومات الأخيرة.وتعتبر المعركة الإنتخابية سواء في جنوب لبنان أو البقاع سهلة نسبياً بالنسبة الى الثنائي الشيعي، "حزب الله" و"حركة أمل"، في ظل غياب منافس حقيقي لهما، باستثناء فرصة النائب الحالي عن المقعد الماروني أنطوان حبشي في دائرة البقاع الشمالي، وهو مرشح حزب "القوات".وبالنسبة لتوقعات لوائح المجتمع المدني في عموم المناطق اللبنانية، فقد تدنت نسبة عدد النواب التي كان من الممكن أن يحصل عليها المجتمع المدني، نتيجة كثرة المرشحين واللوائح، فضلاً عن الخلافات التي نشبت مؤخراً بين مجموعات المجتمع المدني، ومن أبرز المرشحات الأوفر حظا، النائب المستقيلة بولا يعقوبيان من "تحالف وطني" في دائرة بيروت الأولى.

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