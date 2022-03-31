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لجنة أطباء السودان: عدد ضحايا الاحتجاجات يرتفع إلى 93 قتيلا
لجنة أطباء السودان: عدد ضحايا الاحتجاجات يرتفع إلى 93 قتيلا
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن اليوم الخميس في العاصمة الخرطوم. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T17:51+0000
2022-03-31T17:51+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت اللجنة الطبية في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك": "ارتقت روح الشهيد عاصم حسب الرسول (23 عاما) في مليونية 31 مارس/ آذار بالخرطوم".واتهمت لجنة أطباء السودان قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهر وإصابته في الصدر، بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات حيال الأمر.ووفقا للبيان فقد ارتفع عدد قتلى التظاهرات الذين أحصتهم اللجنة منذ تاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 93 قتيلا، بينما لم تصدر إحصائية رسمية بالخصوص.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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أخبار السودان اليوم

لجنة أطباء السودان: عدد ضحايا الاحتجاجات يرتفع إلى 93 قتيلا

17:51 GMT 31.03.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن اليوم الخميس في العاصمة الخرطوم.
وقالت اللجنة الطبية في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك": "ارتقت روح الشهيد عاصم حسب الرسول (23 عاما) في مليونية 31 مارس/ آذار بالخرطوم".
واتهمت لجنة أطباء السودان قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهر وإصابته في الصدر، بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات حيال الأمر.
ووفقا للبيان فقد ارتفع عدد قتلى التظاهرات الذين أحصتهم اللجنة منذ تاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 93 قتيلا، بينما لم تصدر إحصائية رسمية بالخصوص.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023.
إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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