https://arabic.sputniknews.com/20220331/لقاء-السيسي-وبن-زايد-وبينيت-وحديث-عن-تشكيل-تحالف-عربي-إسرائيلي-1060688961.html
لقاء السيسي وبن زايد وبينيت وحديث عن تشكيل تحالف عربي إسرائيلي
لقاء السيسي وبن زايد وبينيت وحديث عن تشكيل تحالف عربي إسرائيلي
شهدت المنطقة عدة قمم تقدمتها قمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:34+0000
2022-03-31T11:34+0000
2022-03-31T11:34+0000
راديو
ما وراء الحدث
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لقاء السيسي وبن زايد وبينيت وحديث عن تشكيل تحالف عربي إسرائيلي
لقاء السيسي وبن زايد وبينيت وحديث عن تشكيل تحالف عربي إسرائيلي
كثرت التأويلات واختلفت التقييمات لهذه القمة، بعض الأطراف أكدت أنها جاءت لتشكيل جبهة لمواجهة الاتفاق النووي الإيراني، وأخرى تحدثت عن تشكيل حلف عربي إسرائيلي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الحالية بتنسيق مع واشنطن، وهناك من تحدث عن وساطة إماراتية لمتابعة التفاوض بين سوريا وإسرائيل.مدير هيئة الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في بيروت وأستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل مصلح، في حديثه لـ "ماوراء الحدث" قالبدوره الخبير بالشأن الإقليمي، الدكتور فراس رضوان أوغلو، قالبدوره الدكتور جودت مناع، الخبير بالشأن الإسرائيلي، قالالتفاصيل في التسجيل الصوتي ....
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نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
راديو, ما وراء الحدث, аудио
لقاء السيسي وبن زايد وبينيت وحديث عن تشكيل تحالف عربي إسرائيلي
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شهدت المنطقة عدة قمم تقدمتها قمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.
كثرت التأويلات واختلفت التقييمات لهذه القمة، بعض الأطراف أكدت أنها جاءت لتشكيل جبهة لمواجهة الاتفاق النووي الإيراني، وأخرى تحدثت عن تشكيل حلف عربي إسرائيلي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الحالية بتنسيق مع واشنطن، وهناك من تحدث عن وساطة إماراتية لمتابعة التفاوض بين سوريا وإسرائيل.
مدير هيئة الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في بيروت وأستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل مصلح، في حديثه لـ "ماوراء الحدث
" قال
إن "المرجح من وراء مثل هذه القمم هو تشكيل تحالف عربي إسرائيلي أو إقليمي اقتصادي وأمني، الإمارات انطلقت من استراتيجية الأمن للجميع وجعلت من نفسها ساحة توازن وتواصل بين جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة وهي أجادت لعب هذا الدور، ما يؤكد على أننا قادمون على تغيير أو هندسة سياسية واقتصادية جديدة في المنطقة، اليوم جميع الطرق في هذه الهندسة الجديدة ستكون موصولة بإسرائيل إن كان بطريقة مباشرة أم غير مباشرة".
بدوره الخبير بالشأن الإقليمي، الدكتور فراس رضوان أوغلو، قال
إن "ما يجري واضح لتركيا وهي سريعة التغير في المحاور بسياستها الخارجية، وماتفضل به الدكتور فيصل عن المصالحات أوافق على مجمله، هناك متناقضان مهمان، الأول أن هناك حالة من الهدوء تعم منطقة الشرق الأوسط على عكس ما يجري في الشمال بين روسيا وأوكرانيا، إذا التحالفات قائمة وتركيا تريد أن تكون جزءاً منها ورأينا أنها عارضت في البداية منتدى شرق المتوسط للغاز، لكن لا أتفق مع مقولة إن إسرائيل هي الرابحة بل أظن أن الكل سيكون رابح، والدور المركزي القادم سيكون لسورية كونها جزء محوري من هذه الكتلة الكبيرة".
بدوره الدكتور جودت مناع، الخبير بالشأن الإسرائيلي، قال
"نحن ننظر إلى هذه اللقاءات بشيء من الريبة، كما هو ملاحظ هناك عدة لقاءات واجتماعات على مستوى المنطقة، بحثت ثلاثة ملفات الأوكراني والإيراني والفلسطيني، وبالنظر إلى ما يجري الآن في فلسطين المحتلة نرى أن هناك عناصر تلعب دوراً دفع بعض الزعماء العرب لمواصلة اللقاءات والمشاورات لتهدئة الأوضاع في ظل الحرب الدائرة على أراضي أوكرانيا أيضا، تزامنا مع توقعات انفجار الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستقدام أكثر من 200 ألف يهودي أوكراني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة "ج"، يرافق ذلك بوادر إمكانية تعاظم شرارة انفجار كبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
التفاصيل في التسجيل الصوتي ....