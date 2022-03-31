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https://arabic.sputniknews.com/20220331/ليبيا-تتسلم-من-أمريكا-9-قطع-أثرية-مهربة-منذ-2011--1060714267.html
ليبيا تتسلم من أمريكا 9 قطع أثرية مهربة منذ 2011
ليبيا تتسلم من أمريكا 9 قطع أثرية مهربة منذ 2011
أعلنت السلطات الليبية، اليوم الخميس، استلامها 9 قطع أثرية من الولايات المتحدة بعد تهريبها خارج البلاد في أعقاب انتفاضة 2011. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T21:49+0000
2022-03-31T21:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
سرقة آثار
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وجميع القطع الأثرية التي من بينها رؤوس حجرية جنائزية وجرار وقطع فخارية، كانت قد سرقت وتم شحنها إلى الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".وتعرف على هذه القطع علماء آثار تعاونوا مع مكتب المدعي العام في مانهاتن بنيويورك من أجل إعادتها إلى متحف ليبيا في طرابلس.وقال محمد فرج محمد، رئيس مصلحة الآثار الليبية، إن القطع المعادة "لم تُسرق من المتاحف وهي غير مسجلة لدينا".وأوضح أن هذه القطع لها طراز مميز، الأمر الذي جعل عملية استرجاعها سهلة نوعا ما.وكان من أعظم القطع التي أعيدت الرؤوس الجنائزية الأربعة وتماثيل نصفية من الرخام بينها تمثال أضاف نحاته حجابا حجريا رقيقا بدا وكأنه يتدفق على وجهه.وجميع هذه القطع موجودة حاليا داخل المتحف الواقع في وسط طرابلس، قصر الملك إدريس المغلق أمام الجمهور منذ انتفاضة 2011.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/وكالة-آثار-ليبيا-في-نفق-مظلم-يبدأ-بالإهمال-وينتهي-بالتهريب--1058778501.html
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أخبار ليبيا اليوم, سرقة آثار

ليبيا تتسلم من أمريكا 9 قطع أثرية مهربة منذ 2011

21:49 GMT 31.03.2022
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمتحف "الإثنوغرافيا" ‏في السودان
متحف الإثنوغرافيا ‏في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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أعلنت السلطات الليبية، اليوم الخميس، استلامها 9 قطع أثرية من الولايات المتحدة بعد تهريبها خارج البلاد في أعقاب انتفاضة 2011.
وجميع القطع الأثرية التي من بينها رؤوس حجرية جنائزية وجرار وقطع فخارية، كانت قد سرقت وتم شحنها إلى الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".
آثار الحرب على ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
وكالة: آثار ليبيا في نفق مظلم يبدأ بالإهمال وينتهي بالتهريب
17 فبراير, 18:57 GMT
وتعرف على هذه القطع علماء آثار تعاونوا مع مكتب المدعي العام في مانهاتن بنيويورك من أجل إعادتها إلى متحف ليبيا في طرابلس.
وقال محمد فرج محمد، رئيس مصلحة الآثار الليبية، إن القطع المعادة "لم تُسرق من المتاحف وهي غير مسجلة لدينا".
وأوضح أن هذه القطع لها طراز مميز، الأمر الذي جعل عملية استرجاعها سهلة نوعا ما.
وكان من أعظم القطع التي أعيدت الرؤوس الجنائزية الأربعة وتماثيل نصفية من الرخام بينها تمثال أضاف نحاته حجابا حجريا رقيقا بدا وكأنه يتدفق على وجهه.
وجميع هذه القطع موجودة حاليا داخل المتحف الواقع في وسط طرابلس، قصر الملك إدريس المغلق أمام الجمهور منذ انتفاضة 2011.
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