https://arabic.sputniknews.com/20220331/محامي-يكشف-لـ-سبوتنيك-هذه-هي-أسباب-الكفالة-العالية-لإطلاق-سراح-رجا-سلامة-1060696838.html

محامي يكشف لـ "سبوتنيك": هذه هي أسباب الكفالة العالية لإطلاق سراح رجا سلامة

محامي يكشف لـ "سبوتنيك": هذه هي أسباب الكفالة العالية لإطلاق سراح رجا سلامة

قرر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، اليوم الخميس، إخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لقاء كفالة مالية قيمتها 500 مليار ليرة... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T13:54+0000

2022-03-31T13:54+0000

2022-03-31T13:54+0000

لبنان

العالم العربي

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وفي هذا السياق قال رئيس مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" المحامي حسن بزي لـ"سبوتنيك" أنه "عندما يطلب القاضي كفالة بهذا الحجم هذا يعني أن عناصر الجرم متوافرة، وبالتالي هذا يدل على ضغط سياسي يمارس عليه من أجل إطلاق رجا سلامة، الذي تم توقيفه منذ حوالي 12 يوما، وأعتقد هذا ما دفع القاضي لإيجاد حل وسطي وهو وضع كفالة عالية بينما كان من المفروض رد الطلب".وتابع "على كل القاضية غادة عون استأنفت القرار والهيئة الاتهامية ستبت به بين اليوم والغد".وأرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في وقت سابق من اليوم، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى شهر حزيران المقبل، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم "تبييض الأموال والأثراء غير المشروع"، وحضر الجلسة التي كانت مقررة اليوم الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعا شكلية.ويشهد لبنان مؤخرا قرارات قضائية مختلفة تستهدف القطاع المصرفي حيث تم إغلاق خمسة بنوك ومنع رؤساء مجالس إداراتها من التصرف في أموالهم، إضافة لتعهد القاضية غادة عون بملاحقة حاكم مصرف لبنان وأخيه.وتتعلق الاتهامات الموجهة لهما بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للبنك المركزي، فيما ينفي رياض سلامة الاتهامات، حيث أكد محامي رجا سلامة، أن التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/إخلاء-سبيل-شقيق-حاكم-مصرف-لبنان-بكفالة-500-مليار-ليرة-لبنانية-1060692199.html

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