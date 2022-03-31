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معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/محمد-بن-راشد-يودع-إكسبو-2020-دبي-في-أصعب-وقت-يمر-على-البشرية-1060711072.html
محمد بن راشد يودع "إكسبو 2020 دبي" في "أصعب وقت يمر على البشرية"‏
محمد بن راشد يودع "إكسبو 2020 دبي" في "أصعب وقت يمر على البشرية"‏
ودع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم معرض "إكسبو 2020 دبي"، تزامنا مع إسدال ‏الستار على فعالياته، اليوم الخميس.‏ 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T19:30+0000
2022-03-31T19:30+0000
إكسبو 2020 دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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وكتب ابن راشد على في منشور على "تويتر": "182 يوم.. 192 دولة.. ملايين الزوار.. وداعا "إكسبو.. جمعنا العالم في أكبر حدث.. وفي أصعب وقت يمر على البشرية.. ضمن أجمل دورة من دورات "إكسبو" في تاريخه.. وعدنا وأوفينا.. نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول.. وقادما أعظم بإذن الله".وفي رسالة صوتية له أذيعت في حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي"، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه "خلال رحلة إكسبو 2020 أظهرت الإمارات للعالم صورة مختلفة للإبداع لامست عقول وقلوب جميع فئات المجتمع وأثبت أبناء الامارات قدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات".وشدد أن "اليوم ليس نهاية "إكسبو 2020" وإنما بداية جديدة.. ستبقى الامارات ودبي إن شاء الله في تألقها وقوتها، وفي قدرتها على تواصل العقول وصُنع المستقبل، بهذه الحكومة الاستثنائية وقيادة أخي محمد بن زايد".ويشارك في حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي" فنانون عالميون، من أمثال المغنية الأمريكية كريستينا أغيليرا، والمغنية الألمانية نورا جونز، وعازف التشيللو يويو ما، الذين سيقدمون عروضا منفردة، موزعة على منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم.
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

محمد بن راشد يودع "إكسبو 2020 دبي" في "أصعب وقت يمر على البشرية"‏

19:30 GMT 31.03.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBفنانون يؤدون خلال حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي"، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس/ آذار 2022
فنانون يؤدون خلال حفل ختام معرض إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
فنانون يؤدون خلال حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي"، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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ودع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم معرض "إكسبو 2020 دبي"، تزامنا مع إسدال ‏الستار على فعالياته، اليوم الخميس.‏
وكتب ابن راشد على في منشور على "تويتر": "182 يوم.. 192 دولة.. ملايين الزوار.. وداعا "إكسبو.. جمعنا العالم في أكبر حدث.. وفي أصعب وقت يمر على البشرية.. ضمن أجمل دورة من دورات "إكسبو" في تاريخه.. وعدنا وأوفينا.. نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول.. وقادما أعظم بإذن الله".
وفي رسالة صوتية له أذيعت في حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي"، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه "خلال رحلة إكسبو 2020 أظهرت الإمارات للعالم صورة مختلفة للإبداع لامست عقول وقلوب جميع فئات المجتمع وأثبت أبناء الامارات قدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات".
وشدد أن "اليوم ليس نهاية "إكسبو 2020" وإنما بداية جديدة.. ستبقى الامارات ودبي إن شاء الله في تألقها وقوتها، وفي قدرتها على تواصل العقول وصُنع المستقبل، بهذه الحكومة الاستثنائية وقيادة أخي محمد بن زايد".
ويشارك في حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي" فنانون عالميون، من أمثال المغنية الأمريكية كريستينا أغيليرا، والمغنية الألمانية نورا جونز، وعازف التشيللو يويو ما، الذين سيقدمون عروضا منفردة، موزعة على منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم.
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