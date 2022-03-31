محمد بن راشد يودع "إكسبو 2020 دبي" في "أصعب وقت يمر على البشرية"
© AFP 2022 / KARIM SAHIBفنانون يؤدون خلال حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي"، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس/ آذار 2022
فنانون يؤدون خلال حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي"، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
ودع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم معرض "إكسبو 2020 دبي"، تزامنا مع إسدال الستار على فعالياته، اليوم الخميس.
وكتب ابن راشد على في منشور على "تويتر": "182 يوم.. 192 دولة.. ملايين الزوار.. وداعا "إكسبو.. جمعنا العالم في أكبر حدث.. وفي أصعب وقت يمر على البشرية.. ضمن أجمل دورة من دورات "إكسبو" في تاريخه.. وعدنا وأوفينا.. نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول.. وقادما أعظم بإذن الله".
182 يوم .. 192 دولة .. ملايين الزوار .. وداعاً إكسبو ..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 31, 2022
جمعنا العالم في أكبر حدث .. وفي أصعب وقت يمر على البشرية .. ضمن أجمل دورة من دورات إكسبو في تاريخه .. وعدنا وأوفينا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول ..
وقادما أعظم بإذن الله ..
وفي رسالة صوتية له أذيعت في حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي"، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه "خلال رحلة إكسبو 2020 أظهرت الإمارات للعالم صورة مختلفة للإبداع لامست عقول وقلوب جميع فئات المجتمع وأثبت أبناء الامارات قدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات".
وشدد أن "اليوم ليس نهاية "إكسبو 2020" وإنما بداية جديدة.. ستبقى الامارات ودبي إن شاء الله في تألقها وقوتها، وفي قدرتها على تواصل العقول وصُنع المستقبل، بهذه الحكومة الاستثنائية وقيادة أخي محمد بن زايد".
إكسبو 2020 #دبي يسدل الستار على 6 أشهر تاريخية.. جمع فيها المعرض العالم في مكان واحد لصنع المستقبل. pic.twitter.com/fqHpbKn8sz— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 31, 2022
ويشارك في حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي" فنانون عالميون، من أمثال المغنية الأمريكية كريستينا أغيليرا، والمغنية الألمانية نورا جونز، وعازف التشيللو يويو ما، الذين سيقدمون عروضا منفردة، موزعة على منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم.