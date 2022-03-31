https://arabic.sputniknews.com/20220331/مروحيات-مقاتلة-ورادارت-حديثة-مالي-تتسلم-أول-دفعة-معدات-عسكرية-من-روسيا---1060686936.html

مروحيات مقاتلة ورادارت حديثة.. مالي تتسلم أول دفعة معدات عسكرية من روسيا

مروحيات مقاتلة ورادارت حديثة.. مالي تتسلم أول دفعة معدات عسكرية من روسيا

تسلمت جمهورية مالي، أول دفعة من المعدات العسكرية الحديثة المقدمة من روسيا، والتي شملت مروحيات قتالية ورادارات حديثة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T10:52+0000

2022-03-31T10:52+0000

2022-03-31T10:52+0000

منظومات الدفاع الجوية الروسية

أخبار مالي

أسلحة أوتوماتيكية

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القاهرة- سبوتنيك. وأعلن الجيش المالي، في بيان اليوم الخميس، أنه "في إطار تعزيز قوة القوات المسلحة المالية [فاما]، استقبل وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، الدفعة الأولى من المعدات العسكرية، أمس الأربعاء، في مطار باماكو موديبو كيتا الدولي.وأضاف البيان "ستلعب هذه المعدات الجديدة دورًا أساسيًا كبيرا في تعزيز القدرات التشغيلية للقوات المسلحة المالية، في مهمتها لتأمين الأشخاص وممتلكاتهم".وأشار الجيش المالي إلى أن هذه المعدات، ثمار شراكة مخلصة وقديمة للغاية بين روسيا ومالي، وتتضمن مروحيات قتالية وأحدث جيل من الرادارات، والعديد من المعدات الأخرى اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في البلاد.كما أعرب الوزير عن امتنانه للسلطات الانتقالية لوضع ملف الأمن على رأس أولوياتها.ونقل بيان الجيش المالي عن الوزير، قوله، "اليوم يمكننا أن نقول بفخر، إن جيشنا الوطني قادر على العمل بشكل مستقل، دون طلب المساعدة من أحد".وكان في استقبال هذه المعدات، وزير الدفاع المالي والمحاربين القدامى، ساديو كامارا، في مطار باماكو موديبو كيتا الدولى.وفي الـ 11 من آذار/مارس الجاري بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، المشاريع الخاصة بالتعاون في مجال الدفاع والأمن الإقليمي بغرب أفريقيا.

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منظومات الدفاع الجوية الروسية, أخبار مالي, أسلحة أوتوماتيكية