عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220331/مروحيات-مقاتلة-ورادارت-حديثة-مالي-تتسلم-أول-دفعة-معدات-عسكرية-من-روسيا---1060686936.html
مروحيات مقاتلة ورادارت حديثة.. مالي تتسلم أول دفعة معدات عسكرية من روسيا
مروحيات مقاتلة ورادارت حديثة.. مالي تتسلم أول دفعة معدات عسكرية من روسيا
تسلمت جمهورية مالي، أول دفعة من المعدات العسكرية الحديثة المقدمة من روسيا، والتي شملت مروحيات قتالية ورادارات حديثة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T10:52+0000
2022-03-31T10:52+0000
منظومات الدفاع الجوية الروسية
أخبار مالي
أسلحة أوتوماتيكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1046303465_10:0:1128:629_1920x0_80_0_0_f2960faaa157b6c36783b49df86e2f37.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وأعلن الجيش المالي، في بيان اليوم الخميس، أنه "في إطار تعزيز قوة القوات المسلحة المالية [فاما]، استقبل وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، الدفعة الأولى من المعدات العسكرية، أمس الأربعاء، في مطار باماكو موديبو كيتا الدولي.وأضاف البيان "ستلعب هذه المعدات الجديدة دورًا أساسيًا كبيرا في تعزيز القدرات التشغيلية للقوات المسلحة المالية، في مهمتها لتأمين الأشخاص وممتلكاتهم".وأشار الجيش المالي إلى أن هذه المعدات، ثمار شراكة مخلصة وقديمة للغاية بين روسيا ومالي، وتتضمن مروحيات قتالية وأحدث جيل من الرادارات، والعديد من المعدات الأخرى اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في البلاد.كما أعرب الوزير عن امتنانه للسلطات الانتقالية لوضع ملف الأمن على رأس أولوياتها.ونقل بيان الجيش المالي عن الوزير، قوله، "اليوم يمكننا أن نقول بفخر، إن جيشنا الوطني قادر على العمل بشكل مستقل، دون طلب المساعدة من أحد".وكان في استقبال هذه المعدات، وزير الدفاع المالي والمحاربين القدامى، ساديو كامارا، في مطار باماكو موديبو كيتا الدولى.وفي الـ 11 من آذار/مارس الجاري بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، المشاريع الخاصة بالتعاون في مجال الدفاع والأمن الإقليمي بغرب أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/حكومة-مالي-تدعو-القوات-الفرنسية-إلى-الانسحاب-من-البلاد-دون-تأخير-1058819799.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1046303465_149:0:988:629_1920x0_80_0_0_fd4aa4ffe5ae8bf51d38326c544f915f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظومات الدفاع الجوية الروسية, أخبار مالي, أسلحة أوتوماتيكية

مروحيات مقاتلة ورادارت حديثة.. مالي تتسلم أول دفعة معدات عسكرية من روسيا

10:52 GMT 31.03.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالتجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تسلمت جمهورية مالي، أول دفعة من المعدات العسكرية الحديثة المقدمة من روسيا، والتي شملت مروحيات قتالية ورادارات حديثة.
القاهرة- سبوتنيك. وأعلن الجيش المالي، في بيان اليوم الخميس، أنه "في إطار تعزيز قوة القوات المسلحة المالية [فاما]، استقبل وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، الدفعة الأولى من المعدات العسكرية، أمس الأربعاء، في مطار باماكو موديبو كيتا الدولي.
وأضاف البيان "ستلعب هذه المعدات الجديدة دورًا أساسيًا كبيرا في تعزيز القدرات التشغيلية للقوات المسلحة المالية، في مهمتها لتأمين الأشخاص وممتلكاتهم".
وأشار الجيش المالي إلى أن هذه المعدات، ثمار شراكة مخلصة وقديمة للغاية بين روسيا ومالي، وتتضمن مروحيات قتالية وأحدث جيل من الرادارات، والعديد من المعدات الأخرى اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في البلاد.

وأضاف، "وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى أشاد بالتزام الشعب المالي، الذي تخلى عن الأولويات الأخرى، من أجل تجهيز القوات المسلحة المالية.

كما أعرب الوزير عن امتنانه للسلطات الانتقالية لوضع ملف الأمن على رأس أولوياتها.
ونقل بيان الجيش المالي عن الوزير، قوله، "اليوم يمكننا أن نقول بفخر، إن جيشنا الوطني قادر على العمل بشكل مستقل، دون طلب المساعدة من أحد".
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
حكومة مالي تدعو القوات الفرنسية إلى الانسحاب من البلاد دون تأخير
18 فبراير, 14:56 GMT
وكان في استقبال هذه المعدات، وزير الدفاع المالي والمحاربين القدامى، ساديو كامارا، في مطار باماكو موديبو كيتا الدولى.
وفي الـ 11 من آذار/مارس الجاري بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، المشاريع الخاصة بالتعاون في مجال الدفاع والأمن الإقليمي بغرب أفريقيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала