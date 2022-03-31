عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220331/مستثمر-أمريكي-يصاب-بالدهشة-من-ارتفاع-قيمة-الروبل-1060676622.html
مستثمر أمريكي يصاب بالدهشة من ارتفاع قيمة الروبل
مستثمر أمريكي يصاب بالدهشة من ارتفاع قيمة الروبل
فوجئ المستثمر الأمريكي آدم تاونسند بارتفاع قيمة الروبل الروسي وسط فرض العقوبات الغربية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T06:41+0000
2022-03-31T06:42+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103696/73/1036967324_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_202c871b85dd844307b8622bab779f79.jpg
وذكر عبر صفحته على تويتر أن "الروبل انتصر على كل آثار العقوبات المفروضة عليه".كما أشار تاونسند إلى أن معدل التضخم في روسيا أقل مما هو عليه في دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103696/73/1036967324_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_63379703c06678ec0b7258f2ba956d4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

مستثمر أمريكي يصاب بالدهشة من ارتفاع قيمة الروبل

06:41 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 06:42 GMT 31.03.2022)
© Alexey Sukhorukov / الذهاب إلى بنك الصورورقة نقدية من فئة الـ5000 روبل
ورقة نقدية من فئة الـ5000 روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Alexey Sukhorukov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
فوجئ المستثمر الأمريكي آدم تاونسند بارتفاع قيمة الروبل الروسي وسط فرض العقوبات الغربية.
وذكر عبر صفحته على تويتر أن "الروبل انتصر على كل آثار العقوبات المفروضة عليه".
كما أشار تاونسند إلى أن معدل التضخم في روسيا أقل مما هو عليه في دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала