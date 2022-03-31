https://arabic.sputniknews.com/20220331/مستثمر-أمريكي-يصاب-بالدهشة-من-ارتفاع-قيمة-الروبل-1060676622.html
مستثمر أمريكي يصاب بالدهشة من ارتفاع قيمة الروبل
مستثمر أمريكي يصاب بالدهشة من ارتفاع قيمة الروبل
فوجئ المستثمر الأمريكي آدم تاونسند بارتفاع قيمة الروبل الروسي وسط فرض العقوبات الغربية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T06:41+0000
2022-03-31T06:41+0000
2022-03-31T06:42+0000
اقتصاد
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وذكر عبر صفحته على تويتر أن "الروبل انتصر على كل آثار العقوبات المفروضة عليه".كما أشار تاونسند إلى أن معدل التضخم في روسيا أقل مما هو عليه في دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
مستثمر أمريكي يصاب بالدهشة من ارتفاع قيمة الروبل
06:41 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 06:42 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
فوجئ المستثمر الأمريكي آدم تاونسند بارتفاع قيمة الروبل الروسي وسط فرض العقوبات الغربية.
وذكر عبر صفحته على تويتر أن "الروبل انتصر على كل آثار العقوبات المفروضة عليه".
كما أشار تاونسند إلى أن معدل التضخم في روسيا أقل مما هو عليه في دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.