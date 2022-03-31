https://arabic.sputniknews.com/20220331/مصدر-مدفوعات-الغاز-الروسي-مستحقة-في-النصف-الثاني-من-أبريل-أو-بداية-مايو-1060703281.html
مصدر: مدفوعات الغاز الروسي مستحقة في النصف الثاني من أبريل أو بداية مايو
مصدر: مدفوعات الغاز الروسي مستحقة في النصف الثاني من أبريل أو بداية مايو
قال مصدر مطلع على الوضع للصحفيين، إن "مدفوعات غازبروم من الغاز للتصدير في أبريل/ نيسان بموجب بعض العقود تبدأ في النصف الثاني من الشهر وبالنسبة للبعض في مايو/... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:42+0000
2022-03-31T15:42+0000
2022-03-31T15:42+0000
شركة غازبروم
فلاديمير بوتين
روسيا
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وأوضح المصدر أنه "بموجب بعض العقود، تبدأ عمليات تسديد مدفوعات الغاز لشهر أبريل في النصف الثاني من أبريل، وبموجب عقود أخرى في مايو".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 31 مارس/ آذار، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-تجارة-الغاز-مع-البلدان-غير-الصديقة-1060694889.html
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شركة غازبروم, فلاديمير بوتين, روسيا
مصدر: مدفوعات الغاز الروسي مستحقة في النصف الثاني من أبريل أو بداية مايو
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قال مصدر مطلع على الوضع للصحفيين، إن "مدفوعات غازبروم من الغاز للتصدير في أبريل/ نيسان بموجب بعض العقود تبدأ في النصف الثاني من الشهر وبالنسبة للبعض في مايو/ أيار".
وأوضح المصدر أنه "بموجب بعض العقود، تبدأ عمليات تسديد مدفوعات الغاز لشهر أبريل في النصف الثاني من أبريل، وبموجب عقود أخرى في مايو".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 31 مارس/ آذار، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
وأردف بوتين
: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".
وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".