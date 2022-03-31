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مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب في القاهرة
مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب في القاهرة
توفي شخصان وأصيب 10 آخرون، في حادث مروري، على محور روض الفرج بالعاصمة المصرية القاهرة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:05+0000
2022-03-31T14:05+0000
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وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية وقع الحادث صباح اليوم الخميس بانقلاب حافلة ركاب "ميكروباص" على محور روض الفرج.ولفت الموقع إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأشار إلى أن "غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمحور روض الفرج، فانتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبصحبتهم أوناش المرور وجار رفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى".وتسببت الشبورة المائية على طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي أمس الأربعاء، في حادث مروري مروع، صباح اليوم، أدى إلى إصابة 20 شخصا وتحطم 11 سيارة.
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مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب في القاهرة

14:05 GMT 31.03.2022
© AFP 2022 / KHALED KAMELحادث مروري شمال القاهرة- مصر
حادث مروري شمال القاهرة- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / KHALED KAMEL
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توفي شخصان وأصيب 10 آخرون، في حادث مروري، على محور روض الفرج بالعاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية وقع الحادث صباح اليوم الخميس بانقلاب حافلة ركاب "ميكروباص" على محور روض الفرج.
ولفت الموقع إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشار إلى أن "غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمحور روض الفرج، فانتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبصحبتهم أوناش المرور وجار رفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى".
وتسببت الشبورة المائية على طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي أمس الأربعاء، في حادث مروري مروع، صباح اليوم، أدى إلى إصابة 20 شخصا وتحطم 11 سيارة.
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