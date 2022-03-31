https://arabic.sputniknews.com/20220331/مصرع-وإصابة-12-شخصا-في-حادث-انقلاب-حافلة-ركاب-في-القاهرة-1060697776.html
مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب في القاهرة
مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب في القاهرة
توفي شخصان وأصيب 10 آخرون، في حادث مروري، على محور روض الفرج بالعاصمة المصرية القاهرة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:05+0000
2022-03-31T14:05+0000
2022-03-31T14:05+0000
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وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية وقع الحادث صباح اليوم الخميس بانقلاب حافلة ركاب "ميكروباص" على محور روض الفرج.ولفت الموقع إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأشار إلى أن "غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمحور روض الفرج، فانتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبصحبتهم أوناش المرور وجار رفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى".وتسببت الشبورة المائية على طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي أمس الأربعاء، في حادث مروري مروع، صباح اليوم، أدى إلى إصابة 20 شخصا وتحطم 11 سيارة.
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مصر, أخبار مصر الآن
مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب حافلة ركاب في القاهرة
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توفي شخصان وأصيب 10 آخرون، في حادث مروري، على محور روض الفرج بالعاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب موقع "بوابة الأهرام
" المصرية وقع الحادث صباح اليوم الخميس بانقلاب حافلة ركاب "ميكروباص" على محور روض الفرج.
ولفت الموقع إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشار إلى أن "غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب
ميكروباص بمحور روض الفرج، فانتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبصحبتهم أوناش المرور وجار رفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى".
وتسببت الشبورة المائية على طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي أمس الأربعاء، في حادث مروري مروع، صباح اليوم، أدى إلى إصابة 20 شخصا وتحطم 11 سيارة.