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مصر وإسرائيل تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك في إطار اتفاق الكويز

مصر وإسرائيل تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك في إطار اتفاق الكويز

بحثت وزيرتا التخطيط والتجارة المصريتان هالة السعيد ونيفين جامع، اليوم الخميس، مع وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية فقد "التقت كل من هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالسيدة أورنا بارييفاي، وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، وذلك في مقر وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة".وبحسب البيان، فقد تناول اللقاء "التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، في إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية".وتناولت المناقشات أيضاً "أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التي يتمتع بها الجانبان، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بما في ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية " الكويز" وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين، من خلال الاتفاق على بلورة إجراءات محددة بالتبادل في هذا الإطار".وقبل نحو أسبوع، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، زيارة إلى مصر التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما أكد بينيت أنّ التعاون بين مصر وإسرائيل يتوسع في عديد من المجالات، وذلك يخدم مصالح الشعبين ويسهم في استقرار المنطقة.كما أعلن أن إسرائيل ومصر اتفقتا على زيادة الرحلات الجوية وإطلاق مسار جديد مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ.وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل أكثر من 122 مليون دولار، في 2021، مقارنة بـ92 مليون دولار في 2020.واتفاقية "المناطق الصناعية المؤهلة" التي يُـرمز لها اختصارا بكلمة كويز، هي اتفاقية تتعلق باختيار بعض المناطق الصناعية المصرية لتكون مناطق مؤهَّـلة، تُـصدّر منتجاتها إلى السوق الأميركية دون أية جمارك أو ضرائب، شريطة أن يتضمن المنتج النهائي نسبة مكون إسرائيلي 10.5 بالمئة.

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