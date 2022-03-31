https://arabic.sputniknews.com/20220331/مصطفى-حمدان-الثوابت-الوطنية-والقومية-تدفع-بنا-للوقوف-إلى-جانب-روسيا--1060692658.html
مصطفى حمدان: الثوابت الوطنية والقومية تدفع بنا للوقوف إلى جانب روسيا
مصطفى حمدان: الثوابت الوطنية والقومية تدفع بنا للوقوف إلى جانب روسيا
أعرب عدد من القوى والأحزاب "الناصرية " في لبنان عن التضامن مع روسيا "في مواجهة التهديد لأمنها القومي واستنكارا للموقف اللبناني الرسمي". 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:39+0000
2022-03-31T12:39+0000
2022-03-31T12:42+0000
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مصطفى حمدان: الثوابت الوطنية والقومية تدفع بنا للوقوف إلى جانب روسيا
مصطفى حمدان: الثوابت الوطنية والقومية تدفع بنا للوقوف إلى جانب روسيا
جاء ذلك في رسالة سلمها عدد من تلك الأحزاب إلى سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، بمقر السفارة في بيروت.يقول أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
مصطفى حمدان: الثوابت الوطنية والقومية تدفع بنا للوقوف إلى جانب روسيا
12:39 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 12:42 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
أعرب عدد من القوى والأحزاب "الناصرية " في لبنان عن التضامن مع روسيا "في مواجهة التهديد لأمنها القومي واستنكارا للموقف اللبناني الرسمي".
جاء ذلك في رسالة سلمها عدد من تلك الأحزاب إلى سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، بمقر السفارة في بيروت.
يقول أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" بطبيعة الحال قامت الأحزاب والقوى "الناصرية العروبية" في لبنان انطلاقا من ثوابتها القومية العربية، التي ترفض الهيمنة الأحادية الأمريكية على العالم، والتي لم تنتج إلا الدمار والخراب على الصعيد الدولي، وعلى الصعيد العربي أيضا، فشاهدنا ما حدث خلال الهيمنة الأمريكية، ما حدث في العراق وليبيا وسوريا وفي كثير من الدول العربية، من ارتكاب المجازر بحق شعوبها".
وأشار حمدان إلى أن الثوابت الوطنية أيضا تدفع بنا إلى أن ننطلق برسالة وفاء للاتحاد الروسي الفدرالي، وإلى الرئيس فلاديمير بوتين، على وقوفه الدائم مع الشعب اللبناني في كل الأزمات التي مر بها لبنان".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..