معرض بانكوك الدولي للسيارات
تشهد بانكوك هذه الأيام معرضا مذهلا لأحدث موديلات السيارات وقطع الغيار والاكسسوارات.
© REUTERS / Soe Zeya Tunعارضات تسير بالقرب من سيارة MGZS EV بمحرك MG، في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، تايلاند، 30 مارس 2022.
عارضات تسير بالقرب من سيارة MGZS EV بمحرك MG، في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، تايلاند، 30 مارس 2022.
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumphaعارضة تروج لدراجات "هوندا" النارية في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
عارضة تروج لدراجات "هوندا" النارية في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
© REUTERS / Athit Perawongmethaيتم عرض سيارة EV Good Cat by Ora، وهي علامة تجارية لشركة Great Wall Motors، في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، تايلاند، 22 مارس 2022.
يتم عرض سيارة EV Good Cat by Ora، وهي علامة تجارية لشركة Great Wall Motors، في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، تايلاند، 22 مارس 2022.
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumphaتروج العارضتان لسيارات NISSAN في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
تروج العارضتان لسيارات NISSAN في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumphaينظر الزوار إلى سيارات بوكو الكهربائية في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
ينظر الزوار إلى سيارات بوكو الكهربائية في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumphaزوار يمرون بجانب سيارة BMW i4 المعروضة في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
زوار يمرون بجانب سيارة BMW i4 المعروضة في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumphaعائلة تلقي نظرة داخل السيارة الكهربائية الهجينة Nissan Kicks e-Power في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
عائلة تلقي نظرة داخل السيارة الكهربائية الهجينة Nissan Kicks e-Power في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumphaتروج العارضات لسيارة "هوندا" سيفيك الجديدة المعروضة في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
تروج العارضات لسيارة "هوندا" سيفيك الجديدة المعروضة في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
© REUTERS / Soe Zeya Tunعارضة تقف بالقرب من عرض سيارة EV من قبل MG Motor في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، تايلاند، 30 مارس 2022.
عارضة تقف بالقرب من عرض سيارة EV من قبل MG Motor في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، تايلاند، 30 مارس 2022.
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumphaسيارة تسلا موديل Y (Tesla Model Y) الكهربائية في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
سيارة تسلا موديل Y (Tesla Model Y) الكهربائية في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
© REUTERS / Athit Perawongmethaعرض سيارة EV car Good Cat by Ora، وهي علامة تجارية لشركة Great Wall Motors، في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، تايلاند، 22 مارس 2022.
عرض سيارة EV car Good Cat by Ora، وهي علامة تجارية لشركة Great Wall Motors، في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، تايلاند، 22 مارس 2022.
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumphaعاضتان تقف بجانب سيارة كهربائية ميني كوبر في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
عاضتان تقف بجانب سيارة كهربائية ميني كوبر في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
يقام معرض بانكوك الدولي للسيارات سنويًا ويكتسب شعبية متزايدة.
كل عام، يجتمع العارضون من الشركات والزوار من جميع أنحاء العالم هنا لتتبع كل ما هو جديد ومشاركة أحدث الابتكارات في عالم السيارات. لمحة عن المعرض: السيارات والشاحنات والتقنيات الحديثة لإنتاجها، والمواد الكيميائية للسيارات، والإلكترونيات للسيارات، وقطع غيار السيارات، وتصميم السيارات، ومعدات ورش تصليح السيارات وأكثر من ذلك بكثير.
ويركز معرض بانكوك الدولي للسيارات على رسالة بسيطة ولكنها قوية للعلامة التجارية وينقلها من خلال مفاهيم الفخامة الحديثة والنقاء الحسي والقواعد الثمانية الحديثة للرفاهية، وهو موضوع جديد يرتقي بوجود علامة تجارية للسيارات الفاخرة إلى مستوى جديد في المعرض، إلخ.
ويستمر المعرض حتى 3 أبريل/ نيسان.