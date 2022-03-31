https://arabic.sputniknews.com/20220331/معرض-بانكوك-الدولي-للسيارات-1060682131.html

معرض بانكوك الدولي للسيارات

معرض بانكوك الدولي للسيارات

تشهد بانكوك هذه الأيام معرضا مذهلا لأحدث موديلات السيارات وقطع الغيار والاكسسوارات. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T10:32+0000

2022-03-31T10:32+0000

2022-03-31T10:32+0000

صور

وسائط متعددة

أخبار تايلاند

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060682156_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_aefe6c509574aacee58a5963c1ccc00e.jpg

يقام معرض بانكوك الدولي للسيارات سنويًا ويكتسب شعبية متزايدة.كل عام، يجتمع العارضون من الشركات والزوار من جميع أنحاء العالم هنا لتتبع كل ما هو جديد ومشاركة أحدث الابتكارات في عالم السيارات. لمحة عن المعرض: السيارات والشاحنات والتقنيات الحديثة لإنتاجها، والمواد الكيميائية للسيارات، والإلكترونيات للسيارات، وقطع غيار السيارات، وتصميم السيارات، ومعدات ورش تصليح السيارات وأكثر من ذلك بكثير.ويركز معرض بانكوك الدولي للسيارات على رسالة بسيطة ولكنها قوية للعلامة التجارية وينقلها من خلال مفاهيم الفخامة الحديثة والنقاء الحسي والقواعد الثمانية الحديثة للرفاهية، وهو موضوع جديد يرتقي بوجود علامة تجارية للسيارات الفاخرة إلى مستوى جديد في المعرض، إلخ.ويستمر المعرض حتى 3 أبريل/ نيسان.

أخبار تايلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, صور, وسائط متعددة, أخبار تايلاند