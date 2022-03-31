https://arabic.sputniknews.com/20220331/معمر-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ100-ويذكر-سبب-طول-العمر-1060684321.html
معمر يحتفل بعيد ميلاده الـ100 ويذكر سبب طول العمر
معمر يحتفل بعيد ميلاده الـ100 ويذكر سبب طول العمر
احتفل أحد سكان الولايات المتحدة بالذكرى المئوية لتأسيسه وشاركه أفكاره حول أسباب طول العمر. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T10:00+0000
2022-03-31T10:00+0000
2022-03-31T10:00+0000
مجتمع
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ووصف هربرت إلفرينغ البالغ من العمر 100 عام نشاط العقل والجسم بأنه سبب طول العمر.خدم هربرت إلفرينج من جاكسون بولاية ميشيغان في الحرب العالمية الثانية ثم تدرب كمهندس كهربائي وعمل لصالح المستهلكين للطاقة في مسقط رأسه لمدة 35 عامًا. ويعيش الآن في دار لرعاية المسنين، لكنه غالبًا ما يزور الأصدقاء والعائلة. واحتفل المعمر بعيد ميلاده في 29 مارس، لكنه سيحتفل حتى 2 أبريل، حيث سيقام حفل يُدعى إليه الجميع، بحسب ما نقل موقع mlive. يصعب عليه اليوم مواصلة هواياته الرياضية السابقة، لكنه يذهب للتدريب في دار لرعاية المسنين، ويلعب الورق مع ضيوف آخرين ويستمتع بلعب بولينج افتراضي. بالإضافة إلى ذلك ، يزور إلفرينج بانتظام نادي الرقص Kiwanis Club of Jackson. وفقًا له ، أصبح هو وزوجته مهتمين بالرقص في الستينيات، ولكن بعد ذلك اضطروا إلى التخلي عن الفصول الدراسية من أجل الرعاية المستمرة للأطفال. الآن بعد أن أصبح الرجل بالفعل جدًا، قرر أن يتذكر الهواية القديمة من أجل البقاء في حالة جيدة. وقال الرجل إنه حاول طوال حياته أن يحيط نفسه برفقة جيدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
معمر يحتفل بعيد ميلاده الـ100 ويذكر سبب طول العمر
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احتفل أحد سكان الولايات المتحدة بالذكرى المئوية لتأسيسه وشاركه أفكاره حول أسباب طول العمر.
ووصف هربرت إلفرينغ البالغ من العمر 100 عام نشاط العقل والجسم بأنه سبب طول العمر.
خدم هربرت إلفرينج من جاكسون بولاية ميشيغان في الحرب العالمية الثانية ثم تدرب كمهندس كهربائي وعمل لصالح المستهلكين للطاقة في مسقط رأسه لمدة 35 عامًا. ويعيش الآن في دار لرعاية المسنين، لكنه غالبًا ما يزور الأصدقاء والعائلة.
واحتفل المعمر بعيد ميلاده في 29 مارس، لكنه سيحتفل حتى 2 أبريل، حيث سيقام حفل يُدعى إليه الجميع، بحسب ما نقل
موقع mlive.
ووصف الرجل أسباب طول عمره إلى نشاط العقل والجسد. وفي شبابه، لعب التنس والجولف وركوب الدراجات والتزلج.
يصعب عليه اليوم مواصلة هواياته الرياضية السابقة، لكنه يذهب للتدريب في دار لرعاية المسنين، ويلعب الورق مع ضيوف آخرين ويستمتع بلعب بولينج افتراضي.
بالإضافة إلى ذلك ، يزور إلفرينج بانتظام نادي الرقص Kiwanis Club of Jackson. وفقًا له ، أصبح هو وزوجته مهتمين بالرقص في الستينيات، ولكن بعد ذلك اضطروا إلى التخلي عن الفصول الدراسية من أجل الرعاية المستمرة للأطفال.
الآن بعد أن أصبح الرجل بالفعل جدًا، قرر أن يتذكر الهواية القديمة من أجل البقاء في حالة جيدة. وقال الرجل إنه حاول طوال حياته أن يحيط نفسه برفقة جيدة.