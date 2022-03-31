عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220331/مكافحة-الفساد-السعودية-توقف-127-شخصا-منهم-موظفين-بوزارات-الدفاع-والشرطة-1060690063.html
مكافحة الفساد السعودية توقف 127 شخصا منهم موظفين بوزارات الدفاع والشرطة
مكافحة الفساد السعودية توقف 127 شخصا منهم موظفين بوزارات الدفاع والشرطة
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في المملكة العربية السعودية توقيف 127 شخصا بجرائم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:44+0000
2022-03-31T11:44+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مكافحة الفساد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058742392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ac030265c4e07514bd676e023fe6f30.jpg
وبحسب بيان الهيئة قالت إنها "نفذت 5279 جولة رقابية وحققت في 258 بلاغًا كما أوقفت 127 شخصاً منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك بجرائم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".وأوضحت الهيئة بأن "الجهات التي تم ضبط الموقوفين فيها هي وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني".السعودية أحالت الفترات الماضية العديد من كبار المسؤولين والموظفين إلى التحقيقات بتهم فساد، وحققت مليارات الريالات إثر العمليات المتواصلة.ويرى خبراء أن مكافحة الفساد مستمرة في المملكة، وأنها تطبق على كافة المستويات دون حسابات محددة، وأنها تساهم بشكل كبير في تحسن الاقتصاد ونسب النمو بالمملكة.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058742392_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_ec868bff9699a56399939a4c3c346a27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مكافحة الفساد

مكافحة الفساد السعودية توقف 127 شخصا منهم موظفين بوزارات الدفاع والشرطة

11:44 GMT 31.03.2022
© AFP 2022 / Saudi Ministry of Mediaالشرطة السعودية، مكة، السعودية
الشرطة السعودية، مكة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / Saudi Ministry of Media
تابعنا عبرTelegram
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في المملكة العربية السعودية توقيف 127 شخصا بجرائم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
وبحسب بيان الهيئة قالت إنها "نفذت 5279 جولة رقابية وحققت في 258 بلاغًا كما أوقفت 127 شخصاً منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك بجرائم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".
وأوضحت الهيئة بأن "الجهات التي تم ضبط الموقوفين فيها هي وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني".
السعودية أحالت الفترات الماضية العديد من كبار المسؤولين والموظفين إلى التحقيقات بتهم فساد، وحققت مليارات الريالات إثر العمليات المتواصلة.
ويرى خبراء أن مكافحة الفساد مستمرة في المملكة، وأنها تطبق على كافة المستويات دون حسابات محددة، وأنها تساهم بشكل كبير في تحسن الاقتصاد ونسب النمو بالمملكة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала