https://arabic.sputniknews.com/20220331/مكافحة-الفساد-السعودية-توقف-127-شخصا-منهم-موظفين-بوزارات-الدفاع-والشرطة-1060690063.html
مكافحة الفساد السعودية توقف 127 شخصا منهم موظفين بوزارات الدفاع والشرطة
مكافحة الفساد السعودية توقف 127 شخصا منهم موظفين بوزارات الدفاع والشرطة
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في المملكة العربية السعودية توقيف 127 شخصا بجرائم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:44+0000
2022-03-31T11:44+0000
2022-03-31T11:44+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مكافحة الفساد
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وبحسب بيان الهيئة قالت إنها "نفذت 5279 جولة رقابية وحققت في 258 بلاغًا كما أوقفت 127 شخصاً منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك بجرائم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".وأوضحت الهيئة بأن "الجهات التي تم ضبط الموقوفين فيها هي وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني".السعودية أحالت الفترات الماضية العديد من كبار المسؤولين والموظفين إلى التحقيقات بتهم فساد، وحققت مليارات الريالات إثر العمليات المتواصلة.ويرى خبراء أن مكافحة الفساد مستمرة في المملكة، وأنها تطبق على كافة المستويات دون حسابات محددة، وأنها تساهم بشكل كبير في تحسن الاقتصاد ونسب النمو بالمملكة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مكافحة الفساد
مكافحة الفساد السعودية توقف 127 شخصا منهم موظفين بوزارات الدفاع والشرطة
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في المملكة العربية السعودية توقيف 127 شخصا بجرائم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
وبحسب بيان الهيئة قالت إنها "نفذت 5279 جولة رقابية وحققت في 258 بلاغًا كما أوقفت 127 شخصاً منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك بجرائم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".
وأوضحت الهيئة بأن "الجهات التي تم ضبط الموقوفين فيها هي وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني".
السعودية أحالت الفترات الماضية العديد
من كبار المسؤولين والموظفين إلى التحقيقات بتهم فساد، وحققت مليارات الريالات إثر العمليات المتواصلة.
ويرى خبراء أن مكافحة الفساد مستمرة
في المملكة، وأنها تطبق على كافة المستويات دون حسابات محددة، وأنها تساهم بشكل كبير في تحسن الاقتصاد ونسب النمو بالمملكة.