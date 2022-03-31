https://arabic.sputniknews.com/20220331/موسكو-أكثر-من-69-دولة-تؤكد-مشاركتها-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-2022-بينها-الولايات-المتحدة-1060694644.html
موسكو: أكثر من 69 دولة تؤكد مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ 2022 بينها الولايات المتحدة
موسكو: أكثر من 69 دولة تؤكد مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ 2022 بينها الولايات المتحدة
أكد ممثلو 69 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان والصين والهند، مشاركتهم في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2022. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:17+0000
2022-03-31T13:17+0000
2022-03-31T13:17+0000
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
مشاركة
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وقالت مؤسسة "روسكونغرس" في بيان "أكد ممثلون من 69 دولة ومنطقة بالفعل مشاركتهم في أحداث SPIEF-2022: أستراليا والنمسا وأذربيجان وبنغلاديش وبلجيكا وبنين وبلغاريا وبوركينا فاسو وبريطانيا والمجر وفنزويلا وغانا وألمانيا و هونغ وكونغ (الصين) واليونان والدنمارك ومصر وإسرائيل والهند والأردن وإيران وإيطاليا واليمن وكازاخستان والكاميرون وكندا وقطر وكينيا وقيرغيزستان والصين وكولومبيا والكويت وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموريتانيا ومالطا ولمغرب والمكسيك ومولدوفا وموناكو ومنغوليا وناميبيا ونيجيريا وهولندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة وفلسطين وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قبرص ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وصربيا وسوريا وسلوفينيا وسيراليون وتايلاند وتركيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأوروغواي وفنلندا وفرنسا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسويسرا والسويد وسري لانكا واليابان".وأشار مستشار رئيس الاتحاد الروسي، السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى أنطون كوبياكوف، إلى أن المنتدى يستقبل سنويا ممثلين من أكثر من 140 دولة، ولن يكون 2022 استثناءً، حيث أن ديناميكيات تأكيدات المشاركة في المنتدى يمكن مقارنته بالعام الماضي.وأضاف "أنا متأكد من أن SPIEF ستظهر بشكل كامل فرصًا جديدة في العالم الجديد ، حيث تجمع سنويا، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية والشركات الكبرى والشركات الحكومية وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الثقافية والشباب الموهوبين والمنظمات غير الحكومية، فجميعهم متحدون من خلال فضاء من الثقة يجدون فيه أرضية مشتركة".
https://arabic.sputniknews.com/20220207/-السفير-الروسي-لـسبوتنيك-السيسي-يشارك-في-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الخامس-والعشرين-1058141511.html
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي, مشاركة
موسكو: أكثر من 69 دولة تؤكد مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ 2022 بينها الولايات المتحدة
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أكد ممثلو 69 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان والصين والهند، مشاركتهم في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2022.
وقالت مؤسسة "روسكونغرس" في بيان "أكد ممثلون من 69 دولة ومنطقة بالفعل مشاركتهم في أحداث SPIEF-2022: أستراليا والنمسا وأذربيجان وبنغلاديش وبلجيكا وبنين وبلغاريا وبوركينا فاسو وبريطانيا والمجر وفنزويلا وغانا وألمانيا و هونغ وكونغ (الصين) واليونان والدنمارك ومصر وإسرائيل والهند والأردن وإيران وإيطاليا واليمن وكازاخستان والكاميرون وكندا وقطر وكينيا وقيرغيزستان والصين وكولومبيا والكويت وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموريتانيا ومالطا ولمغرب والمكسيك ومولدوفا وموناكو ومنغوليا وناميبيا ونيجيريا وهولندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة وفلسطين وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قبرص ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وصربيا وسوريا وسلوفينيا وسيراليون وتايلاند وتركيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأوروغواي وفنلندا وفرنسا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسويسرا والسويد وسري لانكا واليابان".
وأشار مستشار رئيس الاتحاد الروسي، السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى أنطون كوبياكوف، إلى أن المنتدى يستقبل سنويا ممثلين من أكثر من 140 دولة، ولن يكون 2022 استثناءً، حيث أن ديناميكيات تأكيدات المشاركة في المنتدى يمكن مقارنته بالعام الماضي.
وأضاف "أنا متأكد من أن SPIEF ستظهر بشكل كامل فرصًا جديدة في العالم الجديد ، حيث تجمع سنويا، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية والشركات الكبرى والشركات الحكومية وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الثقافية والشباب الموهوبين والمنظمات غير الحكومية، فجميعهم متحدون من خلال فضاء من الثقة يجدون فيه أرضية مشتركة".