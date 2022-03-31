https://arabic.sputniknews.com/20220331/نجوم-لن-نشاهدهم-في-كأس-العالم-2022-أبرزهم-محرز-وصلاح-هالاند-وإبراهيموفيتش-1060699824.html

نجوم لن نشاهدهم في كأس العالم 2022.. أبرزهم محرز وصلاح وهالاند وإبراهيموفيتش

نجوم لن نشاهدهم في كأس العالم 2022.. أبرزهم محرز وصلاح وهالاند وإبراهيموفيتش

لن تشارك بعض المنتخبات التي تضم نجوما عالميين في مونديال قطر 2022 لكرة القدم، وذلك على غرار الجزائر ومصر والنرويج والسويد. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T14:42+0000

2022-03-31T14:42+0000

2022-03-31T14:53+0000

رياضة

بطولة كأس العالم 2022

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وحسب صحيفة "ماركا"، لعل أبرز الغائبين عن بطولة كأس العالم 2022 المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز بعد خروج بلديهما بسيناريو لن ينسى بسهولة. كما يغيب عن أول كأس عالم تنظم بالشرق الأوسط النجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند والمخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.لعنة ضربات الجزاء تصيب صلاحلن يتمكن صلاح الذي يخوض موسما رائعا في صفوف ليفربول الإنجليزي من قيادة منتخب بلاده إلى المونديال الثاني تواليا بخسارته أمام السنغال بركلات الترجيح بعد أن تقدم عليه ذهابا 1-صفر وخسارته أمامه بالنتيجة ذاتها إيابا.وقد أهدر صلاح (29 عاماً) ركلة جزاء ترجيحية رمى بها فوق العارضة خلال مباراة الإياب.وكان صلاح شارك في نهائيات مونديال روسيا 2018، وبعد أن غاب عن المباراة الافتتاحية ضد الأوروغواي لإصابة في كتفه تعرض لها إثر مخاشنة من مدافع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا، شارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات وسجل هدفا في مرمى كل من روسيا والسعودية.محرز وخروج دراماتيكيأما الجزائري رياض محرز (31 عاما)، فيتعين عليه الانتظار 4 سنوات جديدة لإمكانية المشاركة في النهائيات للمرة الثانية في مسيرته التي شهدت تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي في صفوف ليستر سيتي عام 2016 واختير أفضل لاعب في الدوري في نهاية ذلك العام، ثم تتويجه بطلا في صفوف مانشستر سيتي، كما نجح في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 2019 في مصر.وبعد أن قطع المنتخب الجزائري خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بعودته ظافرا من الكاميرون 1-صفر خسر بالنتيجة ذاتها في نهاية الوقت الأصلي إيابا، ثم 1-2 بعد التمديد بطريقة دراماتيكية وفي الرمق الأخير.كأس العالم من دون زلاتان ليست كأس العالموأيضا لن يتمكن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة في المونديال القطري لأن فريقه سقط في الملحق أمام بولندا وهدافها روبرت ليفاندوفسكي في الملحق الأوروبي بنتيجة صفر-2.وكان مهاجم ميلان المخضرم شارك في نهائيات مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان وفي مونديال ألمانيا بعدها بأربع سنوات من دون أن يترك أي بصمة.وإبراهيموفيتش المعروف عنه عدم تواضعه وتصريحاته التي تحمل في طياتها الكثير من التمجيد لشخصه هو صاحب العبارة الشهيرة "كأس العالم من دون زلاتان ليست كأس العالم".وقال إبراهيموفيتش الذي كشف أنه يشعر بالهلع بمجرد التفكير باعتزال اللعب "طالما يمكنني الحفاظ على مستواي واللعب والمساهمة بشيء ما، آمل".هالاند ودونارومافي المقابل، كان مهاجم النرويج ونادي بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند (21 عاما) يمني النفس بإظهار علو كعبه في أكبر محفل دولي لكن منتخب بلاده فشل في التواجد في العرس الكروي.ولعل عزاء هالاند الوحيد أنه لا يزال في بداية مسيرته ويستطيع التعويض في النسخ المقبلة.كما لن نرى أيضا حارس إيطاليا جانلويجي دوناروما الذي ساهم بفوز منتخب بلاده في كاس أوروبا الصيف الماضي واختير أفضل حارس في البطولة، لكنه كان ضحية تراجع مستوى فريقه فدفع الثمن من خلال غياب إيطاليا عن المونديال للمرة الثانية تواليا.أبرز الغائبين الآخرين مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا فيكتور أوسيمهن بعد خروج منتخب بلاده بفارق الأهداف المسجلة خارج الديار على يد غانا (صفر-صفر ذهابا و1-1 إيابا)، وصانع ألعاب كولومبيا خاميس رودريغيس هداف مونديال البرازيل عام 2014 بعد حلول منتخب بلاده في المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية.أبرز الحاضرين سيشهد المونديال تواجد النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين سيطرا بطريقة شبه مطلقة على لقب أفضل لاعب في العالم في السنوات الأخيرة.وسيشارك كل من ميسي ورونالدو للمرة الخامسة تواليا ليدخلا ناديا خاصا يضم الألماني لوثار ماتيوس والحارس المكسيكي أنتونيو كارباخال والمكسيكي رافايل ماركيس والإيطالي جانلويجي بوفون.إلى اللقاء في قطر يأتي ذلك بعد انتهاء تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في معظم قارات العالم بخروج منتخبات يتألق لاعبوها في نهاية كل أسبوع في أبرز البطولات الأوروبية.وينطلق كأس العالم 2022 في قطر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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رياضة, بطولة كأس العالم 2022