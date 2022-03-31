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https://arabic.sputniknews.com/20220331/هندي-يخترق-موقع-شركة-طيران-لاستعادة-حقيبة-مفقودة-1060693399.html
هندي يخترق موقع شركة طيران لاستعادة حقيبة مفقودة
هندي يخترق موقع شركة طيران لاستعادة حقيبة مفقودة
استطاع شاب هندي اختراق موقع إحدى شركات الطيران المحلية والحصول على بيانات ساعدته في استرجاع حقيبة مفقودة خلال إحدى الرحلات. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:02+0000
2022-03-31T13:02+0000
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أخبار الهند اليوم
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ذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير عن عملية الاختراق، التي نفذها مهندس كمبيوتر هندي يدعي نادان كومار، 28 عاما.وفقد كومار حقيبته بعدما تم تبديلها مع مسافر آخر عن طريق الخطأ، بينما رفضت شركة الطيران منحه بيانات هذا الشخص للتواصل، وبررت ذلك بحماية بيانات المسافرين وفقا لبروتوكولات الخصوصية التي تعتمدها الشركة.ويقول كومار، إنه تواصل مع مسؤولي الشركة مرارا دون جدوى، مشيرا إلى أنه عندما يأس من مساعدته بدأت تصفح موقع الشركة أملا في الوصول إلى أي معلومة تقوده إلى بيانات الشخص الذي بدل حقيبته.ولفت إلى أنه تمكن خلال بعض الخطوات التي قام بها من الوصول إلى البيانات التي يريد الحصول عليها من موقع الشركة ليتمكن في نهاية الأمر من الوصول إلى هذا الشخص ومقابلته واستعادة الحقيبة الضائعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/تقارير-سامسونغ-تتعرض-لعملية-اختراق-ضخمة-من-كيان-أجنبي-وتسريب-بيانات-سرية-لها-1059476999.html
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منوعات, أخبار الهند اليوم

هندي يخترق موقع شركة طيران لاستعادة حقيبة مفقودة

13:02 GMT 31.03.2022
© flickr.comقرصنة
قرصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© flickr.com
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استطاع شاب هندي اختراق موقع إحدى شركات الطيران المحلية والحصول على بيانات ساعدته في استرجاع حقيبة مفقودة خلال إحدى الرحلات.
ذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير عن عملية الاختراق، التي نفذها مهندس كمبيوتر هندي يدعي نادان كومار، 28 عاما.
وفقد كومار حقيبته بعدما تم تبديلها مع مسافر آخر عن طريق الخطأ، بينما رفضت شركة الطيران منحه بيانات هذا الشخص للتواصل، وبررت ذلك بحماية بيانات المسافرين وفقا لبروتوكولات الخصوصية التي تعتمدها الشركة.
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ويقول كومار، إنه تواصل مع مسؤولي الشركة مرارا دون جدوى، مشيرا إلى أنه عندما يأس من مساعدته بدأت تصفح موقع الشركة أملا في الوصول إلى أي معلومة تقوده إلى بيانات الشخص الذي بدل حقيبته.
ولفت إلى أنه تمكن خلال بعض الخطوات التي قام بها من الوصول إلى البيانات التي يريد الحصول عليها من موقع الشركة ليتمكن في نهاية الأمر من الوصول إلى هذا الشخص ومقابلته واستعادة الحقيبة الضائعة.
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