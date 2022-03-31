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هنية: الأسرى والأقصى عنوان صراع مفتوح مع الاحتلال
هنية: الأسرى والأقصى عنوان صراع مفتوح مع الاحتلال
وصف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الأسرى والمسجد الأقصى بأنهما "عنوان صراع مفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي". 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T19:26+0000
2022-03-31T19:26+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في كلمة أذاعتها قناة "الأقصى" التابعة للحركة مساء اليوم الخميس، بحسب موقع "المركز الفلسطيني للإعلام".وقال هنية إن: "العمليات الفدائية الباسلة التي انطلقت في الداخل المحتل والضفة تؤكد استمرار شعبنا بالمقاومة حتى التحرير والعودة".وقع مساء أمس الثلاثاء، هجوم مسلح في منطقة بني براك في قلب تل أبيب نفذه الشاب الفلسطيني ضياء حمارشة باستخدام بندقية ودراجة نارية، وأسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية وتحتجز جثته.وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية حالة الاستنفار في صفوفها ودفعت بتعزيزات عسكرية في وقت أجرى فيه رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، عقب العملية مشاورات أمنية تم خلالها استعراض الوضع الأمني وحيثيات مقتل الإسرائيليين.والأحد الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مواطنين إسرائيليين اثنين، وإصابة 3 من عناصرها، بإطلاق نار في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل، لافتة إلى مقتل منفذي العملية.وقبل أيام، قتل أربعة إسرائيليين، بعملية دهس وطعن نفذها فلسطيني في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل. كما أعلن عن مقتل المنفذ برصاص الأمن الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/اجتماعات-عسكرية-مكثفة-ما-الرسائل-التي-حملتها-لقاءات-حماس-والجهاد-1060621347.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم

هنية: الأسرى والأقصى عنوان صراع مفتوح مع الاحتلال

19:26 GMT 31.03.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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وصف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الأسرى والمسجد الأقصى بأنهما "عنوان صراع مفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي".
جاء ذلك في كلمة أذاعتها قناة "الأقصى" التابعة للحركة مساء اليوم الخميس، بحسب موقع "المركز الفلسطيني للإعلام".
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
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وقال هنية إن: "العمليات الفدائية الباسلة التي انطلقت في الداخل المحتل والضفة تؤكد استمرار شعبنا بالمقاومة حتى التحرير والعودة".
وقع مساء أمس الثلاثاء، هجوم مسلح في منطقة بني براك في قلب تل أبيب نفذه الشاب الفلسطيني ضياء حمارشة باستخدام بندقية ودراجة نارية، وأسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية وتحتجز جثته.
وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية حالة الاستنفار في صفوفها ودفعت بتعزيزات عسكرية في وقت أجرى فيه رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، عقب العملية مشاورات أمنية تم خلالها استعراض الوضع الأمني وحيثيات مقتل الإسرائيليين.
والأحد الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مواطنين إسرائيليين اثنين، وإصابة 3 من عناصرها، بإطلاق نار في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل، لافتة إلى مقتل منفذي العملية.
وقبل أيام، قتل أربعة إسرائيليين، بعملية دهس وطعن نفذها فلسطيني في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل. كما أعلن عن مقتل المنفذ برصاص الأمن الإسرائيلي.
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