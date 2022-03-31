https://arabic.sputniknews.com/20220331/هيئة-الدواء-المصرية-تجتاز-الاعتماد-المتقدم-لمنظمة-الصحة-العالمية-في-مجال-اللقاحات-1060700196.html

هيئة الدواء المصرية تجتاز الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات

هيئة الدواء المصرية تجتاز الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، أنها اجتازت الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات محلية الصنع والمستوردة، وذلك بعدما تمكنت من... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T14:45+0000

2022-03-31T14:45+0000

2022-03-31T14:45+0000

مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050269548_0:371:2980:2047_1920x0_80_0_0_82ba170b1df5fb4f33ba84ad426bff1f.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وأكدت هيئة الدواء المصرية، في بيان "نجاحها في الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات فيما يخص اللقاحات محلية الصنع والمستوردة، وذلك بعدما تمكنت من استيفاء كافة معايير المنظمة والمعايير الدولية الصحية العالمية".وقال رئيس هيئة الدواء المصرية تامر عصام إن "مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على ذلك الاعتماد، وهو الأمر الذي يُعد اعترافا بقوة السلطة الرقابية الدوائية المصرية، وسيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في السوق الدوائي المصري، وفتح آفاق تصديرية للقاحات المصرية بالأسواق الخارجية المختلفة".ونقل البيان عن منظمة الصحة العالمية قولها: "إن هيئة الدواء المصرية وصلت إلى مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات المنتجة محليا والمستوردة، وبذلك تكون مؤهلة للإدراج في قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالجهات الرقابية المرجعية في العالم".وبحسب البيان يعتمد تقييم منظمة الصحة العالمية للسلطات التنظيمية على "أداة المقارنة العالمية"، وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية مقابل مجموعة من أكثر من 260 مؤشرًا، تغطي كافة الإجراءات الرقابية بدءا من التسجيل ومرورا بالاختبارات اللازمة ومراقبة السوق، والقدرة على الكشف على أي ممارسات خاطئة؛ وكذلك تقييم تطبيق أحدث نظم الجودة في الإدارة المؤسسية.ومنتصف الشهر الجاري، أجرى وفد من منظمة الصحة العالمية زيارة إلى هيئة الدواء المصرية لمتابعة تطوير آليات وإجراءات العمل، وكذلك التدريب على الإجراءات القياسية للمعامل وفقاً لقواعد منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير البنية التحتية، وتطوير إمكانات المعامل الرقابية بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية أعلنت منتصف فبراير/شباط الماضي بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا.وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه سبق وأن تم اختيار مصر في فبراير 2022 ضمن 6 دول أفريقية لتلقي تكنولوجيا mRNA من مركز نقل التكنولوجيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، وهو تقنية تستخدم في تصنيع اللقاحات وتسمى بتكنولوجيا تصنيع لقاح الحمض النووى الريبوزى المرسال.

https://arabic.sputniknews.com/20210918/ما-هو-الدواء-الجديد-الذي-تعمل-مصر-على-توفيره-لمواجهة-كورونا؟-1050188014.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, أخبار مصر الآن