https://arabic.sputniknews.com/20220331/هيئة-المسح-الجيولوجي-الأمريكية-زلزال-بقوة-72-درجة-عند-سواحل-كاليدونيا-الجديدة-الفرنسية-1060675988.html
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 7.2 درجة عند سواحل كاليدونيا الجديدة الفرنسية
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 7.2 درجة عند سواحل كاليدونيا الجديدة الفرنسية
ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة في المحيط الهادئ قبالة سواحل إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T06:31+0000
2022-03-31T06:31+0000
2022-03-31T06:31+0000
أخبار فرنسا
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موسكو- سبوتنيك. وحصل الزلزال في الساعة 05:44 بالتوقيت العالمي (08:44 بتوقيت موسكو) على بعد 280 كيلومترًا جنوب شرق مدينة تادين، وعلى عمق عشرة كيلومترات.وفي وقت سابق أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حدوث زلزال شدته سبع درجات هز منطقة تادين في كاليدونيا الجديدة. وبحسب الهيئة تم تسجيل الزلزال في الساعة 20:57 بالتوقيت العالمي (23:57 بتوقيت موسكو) على بعد 271 كم جنوب شرق مدينة تادين في كاليدونيا الجديدة، وعلى عمق عشرة كيلومترات.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.يذكر أن كاليدونيا الجديدة تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 7.2 درجة عند سواحل كاليدونيا الجديدة الفرنسية
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ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة في المحيط الهادئ قبالة سواحل إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
موسكو- سبوتنيك. وحصل الزلزال في الساعة 05:44 بالتوقيت العالمي (08:44 بتوقيت موسكو) على بعد 280 كيلومترًا جنوب شرق مدينة تادين، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
وفي وقت سابق أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حدوث زلزال شدته سبع درجات هز منطقة تادين في كاليدونيا الجديدة.
وبحسب الهيئة تم تسجيل الزلزال في الساعة 20:57 بالتوقيت العالمي (23:57 بتوقيت موسكو) على بعد 271 كم جنوب شرق مدينة تادين في كاليدونيا الجديدة، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
يذكر أن كاليدونيا الجديدة تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ.