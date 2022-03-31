https://arabic.sputniknews.com/20220331/واتسآب-يطرح-تحسينات-ثورية-على-الرسائل-الصوتية-خلال-الأسابيع-المقبلة-1060713516.html

‏"واتسآب" يطرح تحسينات ثورية على الرسائل الصوتية خلال الأسابيع المقبلة

‏"واتسآب" يطرح تحسينات ثورية على الرسائل الصوتية خلال الأسابيع المقبلة

أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن طرحه خلال الأسابيع المقبلة حزمة من التحسينات على رسائل الصوتية.‏ 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T21:20+0000

2022-03-31T21:20+0000

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مجتمع

منوعات

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تشغيل خارج الدردشةوتشمل هذه التغييرات قدرة المستخدمين على الاستماع إلى رسالة الصوتية أثناء قراءتهم للدردشات الأخرى، وكذلك تشغيل الرسائل بسرعة 1.5 أو ضعفين، بحسب بيان رسمي أصدره، أمس الأربعاء.إيقاف/ استئناف التسجيلكما ستوفر "واتسآب" لمستخدميها ميزة إيقاف التسجيل مؤقتا واستئنافه، وهو ما يجعلهم لا يضطروا إلى ترك فجوات كبيرة من الصمت إذا كانوا يفكرون فيما سيقولون بعد ذلك، أو أن يعيدوا التسجيل في حال أن كانوا بحاجة إلى إجراء محادثة قصيرة في الحياة الواقعية.معاينة المسودةكذلك سيتيح "واتسآب" لجمهوره فرصة الاستماع إلى رسالة قبل إرسالها من خلال "مسودة"، وذلك للتأكد من عدم مقاطعتها عن طريق الخطأ، أو تضمين شيء لا يرغبون أن تحتويه رسالتهم المسجلة.استكمال ما تم الوقوف عندهفضلا عن ذلك، سيكون مستخدمي "واتسآب" قادرون على استكمال الاستماع إلى رسالة صوتية التي توقفوا في منتصفها، نتيجة انشغالهم بأمر ما، وهو ما سيوفر عليهم الاستماع إلى الرسالة بالكامل.تصميم جديدوأخيرا، قال "واتسآب" في بيانه عن إجرائه تحسينا جماليا طفيف على الرسائل الصوتية، وهي أنها ستتخذ شكل "أمواج" بدلا من خط لإظهار تقدم تشغيل الرسالة الصوتية.وكشف "واتسآب" في بيانه أن مستخدميه يرسلون ما معدله 7 مليارات محادثة صوتية يوميا.

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