https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزارة-الدفاع-الروسية-تقرر-تقليص-العمليات-القتالية-شمالي-أوكرانيا-1060687211.html
وزارة الدفاع الروسية تقرر تقليص العمليات القتالية شمالي أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية تقرر تقليص العمليات القتالية شمالي أوكرانيا
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية "عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": لجنة التحقيقات الروسية تطالب بالتحقيق في حادثة الأسرى الروس، قناة عبرية:"قمة النقب موجهة ضد أمريكا"،... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T10:55+0000
2022-03-31T10:55+0000
2022-03-31T10:55+0000
راديو
شؤون عسكرية
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وزارة الدفاع الروسية تقرر تقليص العمليات القتالية شمال أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية تقرر تقليص العمليات القتالية شمال أوكرانيا
أعلنت لجنة التحقيقات الروسية فتح تحقيق بشأن حادثة الأسرى الروس، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لأسرى روس يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل المتطرفين النازيين والأوكرانيين، الأمر الذي استدعى لجنة التحقيقات الروسية لفتح تحقيق وتقديم أدلة على هذه الحادثة.وعن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، أندريه أليتسكي، في حواره ببرنامج "شؤون عسكرية":وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية خفض عملياتها القتالية في شمال أوكرانيا، وذلك في ختام المفاوضات الروسية الأوكرانية التي جرت في اسطنبول، عن هذا الموضوع أضاف أليتسكي قائلاً:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
وزارة الدفاع الروسية تقرر تقليص العمليات القتالية شمالي أوكرانيا
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية "عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": لجنة التحقيقات الروسية تطالب بالتحقيق في حادثة الأسرى الروس، قناة عبرية:"قمة النقب موجهة ضد أمريكا"، تركيا تكشف عن محادثاتها مع واشنطن بشأن F16، أبرز أحداث العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التغيرات الاستراتيجية التي أحدثتها العملية العسكرية الروسية.
أعلنت لجنة التحقيقات الروسية فتح تحقيق بشأن حادثة الأسرى الروس، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لأسرى روس يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل المتطرفين النازيين والأوكرانيين، الأمر الذي استدعى لجنة التحقيقات الروسية لفتح تحقيق وتقديم أدلة على هذه الحادثة.
وعن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، أندريه أليتسكي، في حواره ببرنامج "شؤون عسكرية
":
إن "ماحصل مع الأسرى الروس غير شرعي ولا يجوز، وقد تم إلقاء القبض على الشخصين الذين أطلقا الرصاص على الأسرى الروس وكلاهما من مدينة خاركوف وهما من هواة كرة القدم ومنذ الطفولة تربوا بروح المعاداة لروسيا".
وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية خفض عملياتها القتالية في شمال أوكرانيا، وذلك في ختام المفاوضات الروسية الأوكرانية التي جرت في اسطنبول، عن هذا الموضوع أضاف أليتسكي قائلاً:
إن "وزارة الدفاع الروسية أعلنت خفض العمليات القتالية باتجاهيين وهما كييف و تشرنيغوف، وهذا يعني أن تنفيذ النقطة العملية لإعادة تجميع القوات الروسية المسلحة واستئناف إمدادها بالوسائل اللازمة".
التفاصيل في الملف الصوتي...