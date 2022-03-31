https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزيرة-البيئة-المصرية-هناك-مجتمعات-عربية-تتأثر-بتغير-المناخ-دون-أن-تكون-سببا-فيه--1060678134.html

وزيرة البيئة المصرية: هناك مجتمعات عربية تتأثر بتغير المناخ دون أن تكون سببا فيه

وزيرة البيئة المصرية: هناك مجتمعات عربية تتأثر بتغير المناخ دون أن تكون سببا فيه

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، بأن هناك مجتمعات عربية ستتأثر بتغير المناخ رغم أنها لم تكن السبب في الانبعاثات. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T07:18+0000

2022-03-31T07:18+0000

2022-03-31T07:18+0000

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ونقلت صحيفة "الشروق" عن الوزيرة المصرية أن بلادها عرضت أكثر من مسار خلال جلسات اليوم الأول والثاني من "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط" الذي استضافته الإمارات.وأوضحت فؤاد أنه تم استعراض جهود القاهرة في التكيف مع آثار تغير المناخ، وعلى سبيل المثال مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك تأثر السواحل من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر، والثالث: آليات التمويل.وتحدثت جلسات اليوم الأول والثاني من "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط" عن الأهداف والأولويات لمؤتمر المناخ القادم، وكيفية دفع العمل المناخي خاصة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إذ تعاني الدول العربية دائمًا من مشكلات المياه، المتمثلة في شح المياه والجفاف وارتفاع درجات الحرارة.ولفتت الوزيرة المصرية إلى أهمية أن تعرض مصر في هذه الجلسات، ما ستقوم بتقديمه للدول العربية، إلى جانب الاستراتيجية الخاصة باحتياجات هذه الدول فيما يخص تغير المناخ والتمويل الذي تحتاجه في هذا الشأن بصفتها رئيس الدورة الحالية لمؤتمر وزراء البيئة العرب.واعترفت الوزيرة بصعوبة مسار العمل المناخي من حيث عمليات التفاوض، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحاول التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لانتهاز فرصة استضافة شرم الشيخ مؤتمر "كوب – 27" ثم استكماله في الإمارات، وبالتالي الحصول على أكثر مكاسب ممكنة للدول النامية.

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