https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزيرة-الهجرة-الإسرائيلية-سنلجأ-لـالخيام-ما-لم-تحل-مشكلة-ميزانية-استيعاب-اللاجئين-1060698086.html

وزيرة الهجرة الإسرائيلية: سنلجأ لـ"الخيام" ما لم تحل مشكلة ميزانية استيعاب اللاجئين

وزيرة الهجرة الإسرائيلية: سنلجأ لـ"الخيام" ما لم تحل مشكلة ميزانية استيعاب اللاجئين

تساءلت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، بنينا تمانو شتا، اليوم الخميس، عن مدى فتح "الخيام" في بلادها في حال عدم حل مشكلة ميزانية استيعاب اللاجئين. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T14:07+0000

2022-03-31T14:07+0000

2022-03-31T14:07+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

روسيا

أخبار أوكرانيا

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن تمانو شتا خلال جلسة للمجلس الحكومي الإسرائيلي الخاص بالهجرة والاستيعاب، ضرورة الإسراع بوتيرة رعاية المهاجرين الجدد.وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أنه لم تكن هناك حالة من السرعة في إمكانية استيعاب المهاجرين الجدد القادمين من أوكرانيا، موضحة أنه في ظل هذه البيروقراطية، لم يتمكن ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء في بلادها، من إقامة دولة إسرائيل.ورد عليها مدير عام وزارة البناء والإسكان، أنه لا توجد ميزانية كافية لاستيعاب المهاجرين، وهو ما دفع بوزيرة الاستيعاب إلى القول "إنه إذا لم تحل المشكلة سيكون هناك مهاجرون بلا سقف، ماذا تريدون، هل نفتح الخيام؟".وفي السياق نفسه، هاجم وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، لعدم الإفراج عن ميزانية الترويج للبرامج الخاصة بالمهاجرين الجدد، فيما هاجم وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، لأنه ليس لديها جواب بخصوص من يحق لهم العودة.وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أن إسرائيل ستستضيف 25 ألف مواطن أوكراني غير يهود "بشكل مؤقت"، موضحة أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين متواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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