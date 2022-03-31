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https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعلن-عن-إجراء-جديد-يخص-حرية-المتحولين-جنسيا-وثنائيي-الجنس-في-بلاده-1060695159.html
وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إجراء جديد يخص حرية المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس في بلاده
وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إجراء جديد يخص حرية المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس في بلاده
أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن إجراء جديد يخص المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، ويضمن لهم حرية أكبر في التنقل والاعتراف بهوياتهم. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:22+0000
2022-03-31T13:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب بيان أصدره بلينكن ونشره عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنه يمكن اعتبارا من يوم 11 أبريل نيسان المقبل، للمواطنين الأمريكيين اختيار تعريف أنفسهم من خلال الجنس "X" عند التقدم بطلب للحصول على جوازات السفر اعتبارًا من 11 أبريل.وقال البيان: "اعتبارًا من 11 أبريل، سيتمكن المواطنون الأمريكيون من تحديد X كعلامة جنسهم في طلب جواز السفر الأمريكي، وسيصبح الخيار متاحًا لأشكال أخرى من التوثيق العام المقبل".ونص بلينكن في بيانه على أنه "في يوم ظهور المتحولين جنسياً، ندرك إنجازات ومرونة الأشخاص المتحولين جنسياً وغير ثنائي الجنس وغير المطابقين للجنس في جميع أنحاء العالم"وتعهد بلينكن بمواصلة العمل "لضمان قدرة المتحوليين جنسيا وثنائيي الجنس على العيش بأصالة وأمان وكرامة".وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت سابقًا في يونيو الماضي أنها تعمل على السماح للمواطنين باختيار جنس غير الذكر أو الأنثى عند التقدم للحصول على جوازات السفر ، لكنها لم تشر إلى موعد دخول التغيير حيز التنفيذ.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إجراء جديد يخص حرية المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس في بلاده

13:22 GMT 31.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegriعلم قوس قزح يرفرف بينما يحتج الناس على حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأشخاص متحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي في نيويورك
علم قوس قزح يرفرف بينما يحتج الناس على حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأشخاص متحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن إجراء جديد يخص المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، ويضمن لهم حرية أكبر في التنقل والاعتراف بهوياتهم.
وحسب بيان أصدره بلينكن ونشره عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنه يمكن اعتبارا من يوم 11 أبريل نيسان المقبل، للمواطنين الأمريكيين اختيار تعريف أنفسهم من خلال الجنس "X" عند التقدم بطلب للحصول على جوازات السفر اعتبارًا من 11 أبريل.
وقال البيان: "اعتبارًا من 11 أبريل، سيتمكن المواطنون الأمريكيون من تحديد X كعلامة جنسهم في طلب جواز السفر الأمريكي، وسيصبح الخيار متاحًا لأشكال أخرى من التوثيق العام المقبل".

وقال بلينكن إن السياسة تتماشى مع هدف وزارة الخارجية المتمثل في توفير خدمة شاملة لجميع المواطنين، "بغض النظر عن هويتهم الجنسية".

ونص بلينكن في بيانه على أنه "في يوم ظهور المتحولين جنسياً، ندرك إنجازات ومرونة الأشخاص المتحولين جنسياً وغير ثنائي الجنس وغير المطابقين للجنس في جميع أنحاء العالم"
وتعهد بلينكن بمواصلة العمل "لضمان قدرة المتحوليين جنسيا وثنائيي الجنس على العيش بأصالة وأمان وكرامة".
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت سابقًا في يونيو الماضي أنها تعمل على السماح للمواطنين باختيار جنس غير الذكر أو الأنثى عند التقدم للحصول على جوازات السفر ، لكنها لم تشر إلى موعد دخول التغيير حيز التنفيذ.
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