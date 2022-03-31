وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إجراء جديد يخص حرية المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس في بلاده
© REUTERS / Carlo Allegriعلم قوس قزح يرفرف بينما يحتج الناس على حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأشخاص متحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي في نيويورك
أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن إجراء جديد يخص المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، ويضمن لهم حرية أكبر في التنقل والاعتراف بهوياتهم.
وحسب بيان أصدره بلينكن ونشره عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنه يمكن اعتبارا من يوم 11 أبريل نيسان المقبل، للمواطنين الأمريكيين اختيار تعريف أنفسهم من خلال الجنس "X" عند التقدم بطلب للحصول على جوازات السفر اعتبارًا من 11 أبريل.
On Transgender Day of Visibility, we recognize the achievements and resilience of transgender, nonbinary, and gender non-conforming persons worldwide. We continue to work to ensure their ability to live authentically, safely, and with dignity. #TDOV— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 31, 2022
وقال البيان: "اعتبارًا من 11 أبريل، سيتمكن المواطنون الأمريكيون من تحديد X كعلامة جنسهم في طلب جواز السفر الأمريكي، وسيصبح الخيار متاحًا لأشكال أخرى من التوثيق العام المقبل".
وقال بلينكن إن السياسة تتماشى مع هدف وزارة الخارجية المتمثل في توفير خدمة شاملة لجميع المواطنين، "بغض النظر عن هويتهم الجنسية".
ونص بلينكن في بيانه على أنه "في يوم ظهور المتحولين جنسياً، ندرك إنجازات ومرونة الأشخاص المتحولين جنسياً وغير ثنائي الجنس وغير المطابقين للجنس في جميع أنحاء العالم"
U.S. citizens will be able to select X as their gender marker on their U.S. passport book starting April 11. As we mark Transgender Day of Visibility, we mark this historic moment at the @StateDept as a meaningful step towards LGBTQI+ inclusivity. #TDOV— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 31, 2022
وتعهد بلينكن بمواصلة العمل "لضمان قدرة المتحوليين جنسيا وثنائيي الجنس على العيش بأصالة وأمان وكرامة".
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت سابقًا في يونيو الماضي أنها تعمل على السماح للمواطنين باختيار جنس غير الذكر أو الأنثى عند التقدم للحصول على جوازات السفر ، لكنها لم تشر إلى موعد دخول التغيير حيز التنفيذ.