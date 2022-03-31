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https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لا-يوجد-نجاح-في-العمل-الاستخباراتي-بنسبة-100٪-1060692458.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد نجاح في العمل الاستخباراتي بنسبة 100٪
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد نجاح في العمل الاستخباراتي بنسبة 100٪
رفض يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، توجيه انتقادات لجهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" في أعقاب العمليات الأخيرة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:33+0000
2022-03-31T12:33+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلاله أن الانتقادات الموجهة لجهاز "الشاباك" مجحفة وغير صحيحة وغير عادلة وتخلو من المسؤولية الوطنية.وذكر في التغريدة أنه في العمل الاستخباراتي، لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك نجاح بنسبة 100٪، ولكن في إسرائيل، يوجد هناك الآلاف من الأشخاص الذين لن يعرفوا أبدا أن حياتهم قد تم إنقاذها أو سيتم أنقاذها بفضل منظمة الشاباك الإسرائيلية، بدعوى أنها منظمة محترفة وشجاعة ومتطورة، تعمل في مهنة مقدسة، بحسب قوله.يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد، وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع. فضلا عن مقتل 5 إسرائيليين آخرين يوم الثلاثاء الماضي في هجوم بمدينة بني براك بتل أبيب.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد نجاح في العمل الاستخباراتي بنسبة 100٪

12:33 GMT 31.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / POOL
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رفض يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، توجيه انتقادات لجهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" في أعقاب العمليات الأخيرة.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلاله أن الانتقادات الموجهة لجهاز "الشاباك" مجحفة وغير صحيحة وغير عادلة وتخلو من المسؤولية الوطنية.
وذكر في التغريدة أنه في العمل الاستخباراتي، لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك نجاح بنسبة 100٪، ولكن في إسرائيل، يوجد هناك الآلاف من الأشخاص الذين لن يعرفوا أبدا أن حياتهم قد تم إنقاذها أو سيتم أنقاذها بفضل منظمة الشاباك الإسرائيلية، بدعوى أنها منظمة محترفة وشجاعة ومتطورة، تعمل في مهنة مقدسة، بحسب قوله.
يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد، وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع. فضلا عن مقتل 5 إسرائيليين آخرين يوم الثلاثاء الماضي في هجوم بمدينة بني براك بتل أبيب.
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