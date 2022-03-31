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وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى إقامة حكومة شاملة في أفغانستان
وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى إقامة حكومة شاملة في أفغانستان
دعا وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إلى إقامة حكومة شاملة في أفغانستان. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:04+0000
2022-03-31T13:04+0000
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جاء ذلك خلال تباحث عبد اللهيان ووزير الخارجية بالوكالة في أفغانستان أمير خان متقي، على هامش الاجتماع الوزاري لدول الجوار الأفغاني في مدينة تونشي الصينية القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد وزير الخارجية الإيراني، على مراعاة احترام حقوق المرأة، قائلا إن "هذا ما أكده الإسلام ورسوله العظيم، ووصف التعليم على جميع المستويات والمشاركة الاجتماعية للمرأة بأنها قضية مهمة".من جانبه أكد أمير خان متقي، أن أراضي أفغانستان لن تشكل مصدر تهديد للدول المجاورة وشدد على محاربة الإرهاب، مشددا على على ضرورة تنفيذ اتفاقية المياه.واستضافت الصين، أمس الأربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي الدول المجاورة لأفغانستان.وعقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان بطهران في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحضور وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-معارضة-بلاده-الإجراءات-الأحادية-والعقوبات-ضد-روسيا-1060651481.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم
وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى إقامة حكومة شاملة في أفغانستان
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دعا وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إلى إقامة حكومة شاملة في أفغانستان.
جاء ذلك خلال تباحث عبد اللهيان ووزير الخارجية بالوكالة في أفغانستان أمير خان متقي، على هامش الاجتماع الوزاري لدول الجوار الأفغاني في مدينة تونشي الصينية القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأكد وزير الخارجية الإيراني
، على مراعاة احترام حقوق المرأة، قائلا إن "هذا ما أكده الإسلام ورسوله العظيم، ووصف التعليم على جميع المستويات والمشاركة الاجتماعية للمرأة بأنها قضية مهمة".
من جانبه أكد أمير خان متقي، أن أراضي أفغانستان لن تشكل مصدر تهديد للدول المجاورة وشدد على محاربة الإرهاب، مشددا على على ضرورة تنفيذ اتفاقية المياه.
واستضافت الصين، أمس الأربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي الدول المجاورة لأفغانستان.
وعقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان بطهران في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحضور وزراء خارجية إيران
والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.