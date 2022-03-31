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وزير الخارجية التركي يكشف موعد زيارته إلى إسرائيل
وزير الخارجية التركي يكشف موعد زيارته إلى إسرائيل
كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، موعد زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:36+0000
2022-03-31T11:36+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إنه "سيزور إسرائيل والضفة الغربية في منتصف شهر مايو، حيث سيناقش مع تل أبيب إعادة تعيين سفراء بين الجانبين".وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى تعليق وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت إنها "لا تستطيع تأكيد الزيارة في الوقت الحالي".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إنه "من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت البلاد في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى استعادة علاقتهما".وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة جوية من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت مطروحة على جدول الأعمال أيضا".وقام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ برحلة إلى أنقرة في أوائل مارس/ آذار، ليصبح أول رئيس لدولة إسرائيل يزور تركيا منذ ما يقرب من عقدين.ووصلت العلاقات بين البلدين إلى الحضيض في عام 2010، عندما حاولت السفن التركية اختراق الحصار الإسرائيلي لغزة، مما أدى إلى اشتباك مع القوات الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/إعلام-عبري-أردوغان-طلب-من-هرتسوغ-مد-خط-غاز-إسرائيلي-إلى-أوروبا-عبر-تركيا-1059693603.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية التركي يكشف موعد زيارته إلى إسرائيل

11:36 GMT 31.03.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، موعد زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية.
وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إنه "سيزور إسرائيل والضفة الغربية في منتصف شهر مايو، حيث سيناقش مع تل أبيب إعادة تعيين سفراء بين الجانبين".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
إعلام عبري: أردوغان طلب من هرتسوغ مد خط غاز إسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا
9 مارس, 19:27 GMT
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى تعليق وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت إنها "لا تستطيع تأكيد الزيارة في الوقت الحالي".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إنه "من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت البلاد في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى استعادة علاقتهما".
وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة جوية من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت مطروحة على جدول الأعمال أيضا".
وقام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ برحلة إلى أنقرة في أوائل مارس/ آذار، ليصبح أول رئيس لدولة إسرائيل يزور تركيا منذ ما يقرب من عقدين.
ووصلت العلاقات بين البلدين إلى الحضيض في عام 2010، عندما حاولت السفن التركية اختراق الحصار الإسرائيلي لغزة، مما أدى إلى اشتباك مع القوات الإسرائيلية.
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