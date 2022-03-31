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وزير الخارجية التركي: يمكن عقد لقاء روسي أوكراني رفيع المستوى خلال أسبوع
وزير الخارجية التركي: يمكن عقد لقاء روسي أوكراني رفيع المستوى خلال أسبوع
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه من الممكن عقد لقاء روسي أوكراني جديد رفيع المستوى خلال أسبوع أو أسبوعين. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:59+0000
2022-03-31T14:59+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاءت تصريحات الوزير التركي خلال مقابلة تلفزيونية تطرق خلالها إلى العديد من القضايا على رأسها إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الخارجية إنه من الممكن مناقشة القضايا الجادة على مستويات أرفع، بعد المفاوضات التي أجريت بين وفدي البلدين في إسطنبول، الثلاثاء.وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا، سيجتمعان وإذا حصل أي اتفاق، فسيوقعان عليه، ومن ثم يجتمع زعيما البلدين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.تأتي تصريحات تشاووش أوغلو، بالتزامن مع تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن أنقرة مستعدة لأن تصبح إحدى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تهدف إلى تنظيم مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أقرب وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/أردوغان-يناقش-مع-مجلس-الوزراء-وساطة-أنقرة-في-القضية-الأوكرانية-1060544701.html
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أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية التركي: يمكن عقد لقاء روسي أوكراني رفيع المستوى خلال أسبوع

14:59 GMT 31.03.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه من الممكن عقد لقاء روسي أوكراني جديد رفيع المستوى خلال أسبوع أو أسبوعين.
جاءت تصريحات الوزير التركي خلال مقابلة تلفزيونية تطرق خلالها إلى العديد من القضايا على رأسها إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أردوغان يناقش مع مجلس الوزراء وساطة أنقرة في القضية الأوكرانية
27 مارس, 21:32 GMT
وقال وزير الخارجية إنه من الممكن مناقشة القضايا الجادة على مستويات أرفع، بعد المفاوضات التي أجريت بين وفدي البلدين في إسطنبول، الثلاثاء.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا، سيجتمعان وإذا حصل أي اتفاق، فسيوقعان عليه، ومن ثم يجتمع زعيما البلدين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.
تأتي تصريحات تشاووش أوغلو، بالتزامن مع تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن أنقرة مستعدة لأن تصبح إحدى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تهدف إلى تنظيم مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أقرب وقت ممكن.
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