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وزير المالية المصري يتحدث عن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي
وزير المالية المصري يتحدث عن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي
تحدث وزير المالية المصري، محمد معيط، عن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي تستهدف به مصر دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري دون أي أعباء... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:31+0000
2022-03-31T12:31+0000
2022-03-31T12:31+0000
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وأعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أن معيط التقى كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بدبى، حيث أكد الوزير المصري على أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي منح الاقتصاد المصرى الصلابة اللازمة للتعامل مع الأزمات.من جانبها قالت جورجييفا: إن صندوق النقد الدولي سيظل داعما لمصر لاستكمال قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن فريق الصندوق يتواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.يشار إلى أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي ضمن خطط الحكومة المصرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة ومعدلات التضخم غير المسبوقة منذ 40 عاما وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ويتوقع محللون ماليون حصول مصر على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة تترواح بين 5 و7 مليارات دولار، لدعمها اقتصاديا في مواجهة الضغوط الناجمة عن تضخم أسعار السلع العالمية.وقالت المحللة لدى "زيلا كابيتال" آية زهير، إن مصر أجرت بالفعل خطوات كفيلة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وقبلها الوباء، ما يمهد الطريق أمام تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد، بحسب تقرير لشبكة "الشرق بلومبيرغ".وأضافت أن مصر ربما تتلقى تمويلا طارئا بقيمة 2.5 مليار دولار، وآخر قدره 5 مليارات دولار وفقا لبرنامج اقتصادي سيجري التوافق عليه بين القاهرة والصندوق.
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أخبار مصر الآن, اقتصاد
وزير المالية المصري يتحدث عن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي
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تحدث وزير المالية المصري، محمد معيط، عن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي تستهدف به مصر دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري دون أي أعباء علي المواطنين
وأعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أن معيط التقى كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بدبى، حيث أكد الوزير المصري على أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي منح الاقتصاد المصرى الصلابة اللازمة للتعامل مع الأزمات.
من جانبها قالت جورجييفا: إن صندوق النقد الدولي سيظل داعما لمصر لاستكمال قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن فريق الصندوق يتواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
يشار إلى أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي ضمن خطط الحكومة المصرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة ومعدلات التضخم غير المسبوقة منذ 40 عاما وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويتوقع محللون ماليون حصول مصر على حزمة تمويلية
من صندوق النقد الدولي بقيمة تترواح بين 5 و7 مليارات دولار، لدعمها اقتصاديا في مواجهة الضغوط الناجمة عن تضخم أسعار السلع العالمية.
وقالت المحللة لدى "زيلا كابيتال" آية زهير، إن مصر أجرت بالفعل خطوات كفيلة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وقبلها الوباء، ما يمهد الطريق أمام تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد، بحسب تقرير لشبكة "الشرق بلومبيرغ".
وأضافت أن مصر ربما تتلقى تمويلا طارئا
بقيمة 2.5 مليار دولار، وآخر قدره 5 مليارات دولار وفقا لبرنامج اقتصادي سيجري التوافق عليه بين القاهرة والصندوق.