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https://arabic.sputniknews.com/20220331/وفد-من-الجامعة-العربية-يزور-موسكو-مطلع-الأسبوع-المقبل-1060703954.html
وفد من الجامعة العربية يزور موسكو مطلع الأسبوع المقبل
وفد من الجامعة العربية يزور موسكو مطلع الأسبوع المقبل
أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو في مطلع الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة الأزمة الأوكرانية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:58+0000
2022-03-31T15:58+0000
روسيا
جامعة الدول العربية
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وحسب بيان الجامعة، فإن الوفد سيجرى مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة خاصة على الصعيد الإنساني.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-تجارة-الغاز-مع-البلدان-غير-الصديقة-1060694889.html
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روسيا, جامعة الدول العربية

وفد من الجامعة العربية يزور موسكو مطلع الأسبوع المقبل

15:58 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو في مطلع الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وحسب بيان الجامعة، فإن الوفد سيجرى مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة خاصة على الصعيد الإنساني.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
بوتين: سيتم إيقاف العقود الحالية لشراء الغاز الروسي في حال رفض الدفع بالروبل
13:18 GMT
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
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