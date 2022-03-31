https://arabic.sputniknews.com/20220331/وكالة-آبل-تدرس-التعاون-مع-الصين-لتوريد-لها-عنصر-حاسم-في-تكوين-آيفون-1060714145.html
وكالة: "آبل" تدرس التعاون مع الصين لتوريد لها عنصر حاسم في تكوين "آيفون"
وكالة: "آبل" تدرس التعاون مع الصين لتوريد لها عنصر حاسم في تكوين "آيفون"
كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية تستكشف موردين جدد لرقائق الذاكرة المستخدمة في هواتفها الذكية "آيفون"، ومن بينهم شركة صينية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T21:41+0000
2022-03-31T21:41+0000
2022-03-31T21:41+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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وتتميز الشركة صينية "يانغتسي" بأنها رائدة في تصنيع هذا العنصر الحاسم في هواتف ""آيفون"، وبدأت "آبل" في التفاوض معها بعد تعرض شريك رئيسي لها من اليابان لتعطل في حركة الإنتاج لديه، وفقا لتقرير من وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأبلغت شركة "Kioxia Holdings Corp" اليابانية، وهي مورد رئيسي لرقائق الذاكرة لشركة "آبل" عن تضرر اثنين من منشآتها التصنيعية خلال الشهر الماضي، وأضافت أن هذا سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج لديها.وذكرت "بلومبرغ" أن شركة "آبل" تختبر حاليا عينات من رقائق ذاكرة "NAND" من قبل شركة "يانغتسي تكنولوجيز" الصينية لأشباه الموصلات، وأضافت أن صانعة هواتف "آيفون" تناقش هذا التعاون منذ شهور.يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، اضطرت شركة "فوكسكون"، وهي مورد رئيسي آخر لشركة "آبل" إلى تعليق عملياتها في مدينة شنتشن الصينية، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وكالة-آيفون-سيكون-متاحا-للبيع-في-آبل-عبر-خدمة-اشتراك--1060483097.html
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شركة آبل, مجتمع, منوعات
وكالة: "آبل" تدرس التعاون مع الصين لتوريد لها عنصر حاسم في تكوين "آيفون"
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كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية تستكشف موردين جدد لرقائق الذاكرة المستخدمة في هواتفها الذكية "آيفون"، ومن بينهم شركة صينية.
وتتميز الشركة صينية "يانغتسي" بأنها رائدة في تصنيع هذا العنصر الحاسم في هواتف ""آيفون"، وبدأت "آبل" في التفاوض معها بعد تعرض شريك رئيسي لها من اليابان لتعطل في حركة الإنتاج لديه، وفقا لتقرير من وكالة "بلومبرغ"
الأمريكية.
وأبلغت شركة "Kioxia Holdings Corp" اليابانية، وهي مورد رئيسي لرقائق الذاكرة لشركة "آبل" عن تضرر اثنين من منشآتها التصنيعية خلال الشهر الماضي، وأضافت أن هذا سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج لديها.
وذكرت "بلومبرغ" أن شركة "آبل" تختبر حاليا عينات من رقائق ذاكرة "NAND" من قبل شركة "يانغتسي تكنولوجيز" الصينية لأشباه الموصلات، وأضافت أن صانعة هواتف "آيفون" تناقش هذا التعاون منذ شهور.
يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، اضطرت شركة "فوكسكون"، وهي مورد رئيسي آخر لشركة "آبل" إلى تعليق عملياتها في مدينة شنتشن الصينية، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.