https://arabic.sputniknews.com/20220331/وكالة-هيئة-مكافحة-الاحتكار-الأوروبية-تغلق-تحقيقا-متعلقا-بقطر-للطاقة-1060689266.html
وكالة: هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية تغلق تحقيقا متعلقا بقطر للطاقة
وكالة: هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية تغلق تحقيقا متعلقا بقطر للطاقة
أعلنت هيئة أوروبية مختصة بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إغلاق تحقيقها المتعلق بشركة قطر للطاقة ما لم تؤكد الأدلة التي جمعتها مخاوفها... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:38+0000
2022-03-31T11:38+0000
2022-03-31T11:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار الاتحاد الأوروبي
تعليق
فتح تحقيق
قطاع الطاقة
قطر
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وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "قرار إغلاق (التحقيق) اليوم يستند إلى تحليل شامل لكافة الأدلة ذات الصلة التي تشمل المعلومات التي تلقيناها من قطر للطاقة وموردي الغاز الأوروبيين"، وفق وكالة "رويترز".يذكر أن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا في 2018 ركز على اتفاقيات التوريد الخاصة بقطر للطاقة مع مستوردي الغاز الأوروبيين وقدرتهم على بيع الغاز الطبيعي المسال في مناطق بديلة داخل أوروبا.وأجرى الاتحادي عملية تقصي حقائق موسعة، بغية التأكد مما إذا كان بإمكان بعض بنود العقود المذكورة المنع أو الحد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال ضمن السوق الداخلية الأوروبية في مخالفة لقواعد الاتحاد.وكانت الولايات المتحدة قد توجهت إلى قطر في الأسابيع الأخيرة بسؤال عما إذا كان بإمكانها إملاء فجوات محتملة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في حال تعليق روسيا إمداداتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/وزير-الطاقة-القطري-لا-يمكن-لأحد-أن-يعوض-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1060441906.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الاتحاد الأوروبي, تعليق, فتح تحقيق, قطاع الطاقة, قطر
وكالة: هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية تغلق تحقيقا متعلقا بقطر للطاقة
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أعلنت هيئة أوروبية مختصة بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إغلاق تحقيقها المتعلق بشركة قطر للطاقة ما لم تؤكد الأدلة التي جمعتها مخاوفها السابقة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "قرار إغلاق (التحقيق) اليوم يستند إلى تحليل شامل لكافة الأدلة ذات الصلة التي تشمل المعلومات التي تلقيناها من قطر للطاقة وموردي الغاز الأوروبيين"، وفق وكالة "رويترز".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا في 2018 ركز على اتفاقيات التوريد الخاصة بقطر للطاقة مع مستوردي الغاز الأوروبيين وقدرتهم على بيع الغاز الطبيعي المسال في مناطق بديلة داخل أوروبا.
وأجرى الاتحادي عملية تقصي حقائق موسعة، بغية التأكد مما إذا كان بإمكان بعض بنود العقود المذكورة المنع أو الحد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال ضمن السوق الداخلية الأوروبية في مخالفة لقواعد الاتحاد.
وكانت الولايات المتحدة قد توجهت إلى قطر في الأسابيع الأخيرة بسؤال عما إذا كان بإمكانها إملاء فجوات محتملة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في حال تعليق روسيا إمداداتها.