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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وكالة-هيئة-مكافحة-الاحتكار-الأوروبية-تغلق-تحقيقا-متعلقا-بقطر-للطاقة-1060689266.html
وكالة: هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية تغلق تحقيقا متعلقا بقطر للطاقة
وكالة: هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية تغلق تحقيقا متعلقا بقطر للطاقة
أعلنت هيئة أوروبية مختصة بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إغلاق تحقيقها المتعلق بشركة قطر للطاقة ما لم تؤكد الأدلة التي جمعتها مخاوفها... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:38+0000
2022-03-31T11:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار الاتحاد الأوروبي
تعليق
فتح تحقيق
قطاع الطاقة
قطر
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وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "قرار إغلاق (التحقيق) اليوم يستند إلى تحليل شامل لكافة الأدلة ذات الصلة التي تشمل المعلومات التي تلقيناها من قطر للطاقة وموردي الغاز الأوروبيين"، وفق وكالة "رويترز".يذكر أن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا في 2018 ركز على اتفاقيات التوريد الخاصة بقطر للطاقة مع مستوردي الغاز الأوروبيين وقدرتهم على بيع الغاز الطبيعي المسال في مناطق بديلة داخل أوروبا.وأجرى الاتحادي عملية تقصي حقائق موسعة، بغية التأكد مما إذا كان بإمكان بعض بنود العقود المذكورة المنع أو الحد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال ضمن السوق الداخلية الأوروبية في مخالفة لقواعد الاتحاد.وكانت الولايات المتحدة قد توجهت إلى قطر في الأسابيع الأخيرة بسؤال عما إذا كان بإمكانها إملاء فجوات محتملة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في حال تعليق روسيا إمداداتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/وزير-الطاقة-القطري-لا-يمكن-لأحد-أن-يعوض-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1060441906.html
قطر
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أخبار الاتحاد الأوروبي, تعليق, فتح تحقيق, قطاع الطاقة, قطر

وكالة: هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية تغلق تحقيقا متعلقا بقطر للطاقة

11:38 GMT 31.03.2022
© REUTERS / Mohammed Dabbousمناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 30 أبريل/ نيسان 2012
مناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 30 أبريل/ نيسان 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Mohammed Dabbous
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أعلنت هيئة أوروبية مختصة بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إغلاق تحقيقها المتعلق بشركة قطر للطاقة ما لم تؤكد الأدلة التي جمعتها مخاوفها السابقة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "قرار إغلاق (التحقيق) اليوم يستند إلى تحليل شامل لكافة الأدلة ذات الصلة التي تشمل المعلومات التي تلقيناها من قطر للطاقة وموردي الغاز الأوروبيين"، وفق وكالة "رويترز".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا في 2018 ركز على اتفاقيات التوريد الخاصة بقطر للطاقة مع مستوردي الغاز الأوروبيين وقدرتهم على بيع الغاز الطبيعي المسال في مناطق بديلة داخل أوروبا.
وأجرى الاتحادي عملية تقصي حقائق موسعة، بغية التأكد مما إذا كان بإمكان بعض بنود العقود المذكورة المنع أو الحد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال ضمن السوق الداخلية الأوروبية في مخالفة لقواعد الاتحاد.
سعد الكعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
وزير الطاقة القطري: لا يمكن لأحد أن يعوض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا
25 مارس, 09:32 GMT
وكانت الولايات المتحدة قد توجهت إلى قطر في الأسابيع الأخيرة بسؤال عما إذا كان بإمكانها إملاء فجوات محتملة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في حال تعليق روسيا إمداداتها.
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