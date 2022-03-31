https://arabic.sputniknews.com/20220331/-توقيف-4-سيدات-في-ألمانيا-إثر-عودتهن-من-مخيم-لأسر-داعش-بسوريا-1060703777.html
توقيف 4 سيدات في ألمانيا إثر عودتهن من مخيم لأسر داعش بسوريا
توقيف 4 سيدات في ألمانيا إثر عودتهن من مخيم لأسر داعش بسوريا
أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية، اليوم الخميس، توقيف أربع مواطنات في فرانكفورت، إثر عودتهن من سوريا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:53+0000
2022-03-31T15:53+0000
2022-03-31T15:53+0000
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء ذلك غداة عملية إعادة 10 نساء و27 طفلا للبلاد كانوا محتجزين في مخيم كردي في شمال شرق سوريا، بحسب وكالة "فرانس برس".قالت النيابة إن النساء الأربع اللاتي انضممن لتنظيم داعش الإرهابي، وإحداهن تحمل كذلك الجنسية المغربية، تم توقيفهن بعد نزولهن من الطائرة الأربعاء.وتشتبه السلطات في ارتكاب إحداهن جرائم ضد الإنسانية بسبب استعبادها امرأة تنتمي إلى الأقلية الأيزيدية في الموصل في العراق.وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق عن "عملية صعبة للغاية" لإعادة 27 طفلا ألمانيا وعشر أمهات.ونفذت ألمانيا 5 عمليات من هذا النوع الأمر الذي سمح بإعادة 91 شخصا، معظمهم أطفال (69).وخضع عدد من الأمهات العضوات بتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) للمحاكمة في ألمانيا أدين بعضهن.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
توقيف 4 سيدات في ألمانيا إثر عودتهن من مخيم لأسر داعش بسوريا
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أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية، اليوم الخميس، توقيف أربع مواطنات في فرانكفورت، إثر عودتهن من سوريا.
جاء ذلك غداة عملية إعادة 10 نساء و27 طفلا للبلاد كانوا محتجزين في مخيم كردي في شمال شرق سوريا
، بحسب وكالة "فرانس برس".
قالت النيابة إن النساء الأربع اللاتي انضممن لتنظيم داعش الإرهابي، وإحداهن تحمل كذلك الجنسية المغربية، تم توقيفهن بعد نزولهن من الطائرة الأربعاء.
وتشتبه السلطات في ارتكاب إحداهن جرائم ضد الإنسانية بسبب استعبادها امرأة تنتمي إلى الأقلية الأيزيدية في الموصل في العراق.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق عن "عملية صعبة للغاية" لإعادة 27 طفلا ألمانيا وعشر أمهات.
ونفذت ألمانيا 5 عمليات من هذا النوع الأمر الذي سمح بإعادة 91 شخصا، معظمهم أطفال (69).
وخضع عدد من الأمهات العضوات بتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) للمحاكمة في ألمانيا أدين بعضهن.