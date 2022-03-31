https://arabic.sputniknews.com/20220331/-مركب-كيميائي-يشبه-الغضاريف-البشرية-لـ-الروبوتات-المرنة-1060696054.html

مركب كيميائي يشبه الغضاريف البشرية لـ "الروبوتات المرنة"

مركب كيميائي يشبه الغضاريف البشرية لـ "الروبوتات المرنة"

استطاع فريق من الباحثين الصينيين تطوير مركب كيميائي يشبه في خصائصه الغضاريف البشرية، من الممكن أن يتم استخدامه في صناعات الروبوتات المرنة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T13:50+0000

2022-03-31T13:50+0000

2022-03-31T13:59+0000

منوعات

الصين

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ذكر ذلك موقع "شبكة الصين" في تقرير نشره أمس الأربعاء، أوضح فيه أن المركب الجديد يشبه الغضاريف الموجودة في أجزاء مختلفة من جسم الإنسان مثل الجزء الخارجي من الأذن، لكنه يتميز بالمتانة من الناحية الميكانيكية.وتمتلك الغضاريف الطبيعية قدرة كبيرة على مقاومة الاحتكاك تمكنها من العمل لفترات طويلة، لكن عندما تتعرض لعوامل مثل المرض أو الصدمات يمكن أن تتآكل أو تتلف.ورغم أن المواد الهلامية التي يعتبرها البعض بديلا ممكنا للغضاريف الطبيعية، إلا أن خصائصها الميكانيكية الضعيفة تحد من استخداماتها.ولهذا السبب حاول الباحثون الصينيون تطوير المركب الجديد الذي يتميز بمتانة ميكانيكية عالية.ويتميز المركب الجديد بأنه يتكون من طبقتين لهما خصائص ميكانيكية جيدة، إضافة إلى معدلات احتكاك منخفضة ومقاومة للصدمات بصورة تجعله مناسبا لصناعة الروبوتات المرنة والعديد من الاستخدامات في هذا المجال.

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منوعات, الصين