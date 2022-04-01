https://arabic.sputniknews.com/20220401/أثار-انتقادات-واسعة-أمريكا-تنهي-أمرا-بحظر-طالبي-اللجوء-على-الحدود-1060748139.html

أثار انتقادات واسعة... أمريكا تنهي أمرا بحظر طالبي اللجوء على الحدود

أثار انتقادات واسعة... أمريكا تنهي أمرا بحظر طالبي اللجوء على الحدود

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنهي سياسة الطرد الشاملة المتعلقة بوباء كورونا والتي أدت فعليا إلى إغلاق... 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T17:18+0000

2022-04-01T17:18+0000

2022-04-01T17:18+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف مايوركاس في بيان إن قانون الصحة العامة الذي يفرض قيود اللجوء على الحدود الأمريكية المكسيكية، سينتهي العمل به في 23 مايو/أيار المقبل، وفق وكالة "رويترز".وكان النواب الديمقراطيون البارزون والخبراء الطبيون والأمم المتحدة، قد حثوا الولايات المتحدة على إنهاء العمل بالمادة 42 من إجراءات الصحة العامة، لكن الجمهوريين يجادلون بأن ذلك سيشجع المزيد من المهاجرين على الدخول بشكل غير قانوني في وقت تحطم فيه المعابر الحدودية بالفعل الأرقام القياسية.وبدأت الولايات المتحدة في العمل بتلك المادة، في مارس/آذار 2020، في عهد إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت الحدودية المزدحمة. ومنذ ذلك الحين، تم طرد أكثر من مليون مهاجر تم القبض عليهم على الحدود بسرعة إلى المكسيك أو دول أخرى، غالبا في غضون ساعات من القبض عليهم ودون فرصة لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.والأربعاء الماضي، قال الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي تولى منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، إن إدارته ستتخذ قرارا بشأن هذه السياسة "قريبا".وكانت منظمات حقوقية وطبية، بينها "أطباء بلا حدود" قد اعتبرت أن البند 42، يشكل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي، متهمة واشنطن باستخدام جائحة كورونا كذريعة لمنع الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية من القدوم إلى الولايات المتحدة وترحيلهم إلى المدن الحدودية في المكسيك، بمباركة من الحكومة المكسيكية.وتتهم جمعيات حقوقية السياسة الأمريكي في هذا الصدد بتعريض المهاجرين إلى خطر مباشر وتوليد حلقات عنف مقلقة، لافتة إلى أن آلاف المهاجرين محاصرين في ظروف محفوفة بالمخاطر دون الحصول على الرعاية الطبية نتيجة لسياسات اللجوء المكسيكية والأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20190205/ترامب-جدار-المكسيك-1038815748.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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