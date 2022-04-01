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https://arabic.sputniknews.com/20220401/أحداث-الأسبوع-في-صور-1060727801.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:48+0000
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صور
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фото, صور, وسائط متعددة

أحداث الأسبوع في صور

14:48 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 01.04.2022)
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© REUTERS / Danny Moloshok

كيم كارداشيان (يمين) وكيندال جينر (يسار) تصلان إلى حفل فانيتي فير أوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.

كيم كارداشيان (يمين) وكيندال جينر (يسار) تصلان إلى حفل فانيتي فير أوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Danny Moloshok

كيم كارداشيان (يمين) وكيندال جينر (يسار) تصلان إلى حفل فانيتي فير أوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.

© AFP 2022

الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، 25 مارس 2022 أفاد الحوثيون بأنهم هاجموا منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة كجزء من موجة هجمات بطائرات من دون طيار وصواريخ، حيث شوهدت سحابة ضخمة من الدخان بالقرب من حلبة سباق الفورمولا 1 في المدينة.

الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، 25 مارس 2022 أفاد الحوثيون بأنهم هاجموا منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة كجزء من موجة هجمات بطائرات من دون طيار وصواريخ، حيث شوهدت سحابة ضخمة من الدخان بالقرب من حلبة سباق الفورمولا 1 في المدينة. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022

الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، 25 مارس 2022 أفاد الحوثيون بأنهم هاجموا منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة كجزء من موجة هجمات بطائرات من دون طيار وصواريخ، حيث شوهدت سحابة ضخمة من الدخان بالقرب من حلبة سباق الفورمولا 1 في المدينة.

© AP Photo / Emrah Gurelميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعضو الوفد الأوكراني، يقف في منتصف اليمين، يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد محادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في اسطنبول، 29 مارس 2022.
ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعضو الوفد الأوكراني، يقف في منتصف اليمين، يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد محادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في اسطنبول، 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emrah Gurel
ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعضو الوفد الأوكراني، يقف في منتصف اليمين، يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد محادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في اسطنبول، 29 مارس 2022.
© AFP 2022 / Bertrand Guay

اليميني المتطرف ورئيس الحزب والمرشح الرئاسي إريك زمور (وسط) يقف مع المؤيدين والحلفاء على خشبة المسرح في نهاية مسيرة انتخابية في ميدان تروكاديرو في باريس في 27 مارس 2022. يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في أبريل 2022 لإجراء انتخابات رئاسية.

 اليميني المتطرف ورئيس الحزب والمرشح الرئاسي إريك زمور (وسط) يقف مع المؤيدين والحلفاء على خشبة المسرح في نهاية مسيرة انتخابية في ميدان تروكاديرو في باريس في 27 مارس 2022. يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في أبريل 2022 لإجراء انتخابات رئاسية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Bertrand Guay

اليميني المتطرف ورئيس الحزب والمرشح الرئاسي إريك زمور (وسط) يقف مع المؤيدين والحلفاء على خشبة المسرح في نهاية مسيرة انتخابية في ميدان تروكاديرو في باريس في 27 مارس 2022. يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في أبريل 2022 لإجراء انتخابات رئاسية.

© AFP 2022 / Gil Cohen-Magenسلسلة هجمات على مدينة بني براك بالقرب من تل-أبيب، إسرائيل 29 مارس 2022
سلسلة هجمات على مدينة بني براك بالقرب من تل-أبيب، إسرائيل 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Gil Cohen-Magen
سلسلة هجمات على مدينة بني براك بالقرب من تل-أبيب، إسرائيل 29 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Aly Song
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
© REUTERS / Andressa Anholete نشطاء من حركة العمال المعدمين يتظاهرون ضد وزير التعليم البرازيلي ميلتون ريبيرو، أمام وزارة التعليم في برازيليا، البرازيل، 25 مارس 2022.
نشطاء من حركة العمال المعدمين يتظاهرون ضد وزير التعليم البرازيلي ميلتون ريبيرو، أمام وزارة التعليم في برازيليا، البرازيل، 25 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Andressa Anholete
نشطاء من حركة العمال المعدمين يتظاهرون ضد وزير التعليم البرازيلي ميلتون ريبيرو، أمام وزارة التعليم في برازيليا، البرازيل، 25 مارس 2022.
© REUTERS / Brian Snyder

الممثل الشهير ويل سميث يضرب (يمين) مقدم الحفل كريس روك بعد أن قال مزحة حول قصة شعر زوجة سميث، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.

 الممثل الشهير ويل سميث يضرب (يمين) مقدم الحفل كريس روك بعد أن قال مزحة حول قصة شعر زوجة سميث، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Brian Snyder

الممثل الشهير ويل سميث يضرب (يمين) مقدم الحفل كريس روك بعد أن قال مزحة حول قصة شعر زوجة سميث، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.

© AP Photo / Odelyn Josephامرأة تقود طفلًا أمام مظاهرة ضد العنف المتزايد في بورت أو برنس، هايتي، 29 مارس 2022. يتزامن الاحتجاج مع الذكرى الخامسة والثلاثين لدستور هايتي لعام 1987 ويتبع احتجاجات وإضرابات أخرى في الأسابيع الأخيرة ضد ارتفاع عمليات الاختطاف المرتبطة بالعصابات.
امرأة تقود طفلًا أمام مظاهرة ضد العنف المتزايد في بورت أو برنس، هايتي، 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Odelyn Joseph
امرأة تقود طفلًا أمام مظاهرة ضد العنف المتزايد في بورت أو برنس، هايتي، 29 مارس 2022. يتزامن الاحتجاج مع الذكرى الخامسة والثلاثين لدستور هايتي لعام 1987 ويتبع احتجاجات وإضرابات أخرى في الأسابيع الأخيرة ضد ارتفاع عمليات الاختطاف المرتبطة بالعصابات.
© AFP 2022 / Janek Skarzynskiيقف الجنود البولنديون بينما يراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن (من اليسار) والرئيس البولندي أندريه دودا، حرس الشرف العسكري خلال حفل مراسم رسمي قبل اجتماع في وارسو، 26 مارس 2022.
يقف الجنود البولنديون بينما يراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن (من اليسار) والرئيس البولندي أندريه دودا، حرس الشرف العسكري خلال حفل مراسم رسمي قبل اجتماع في وارسو، 26 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Janek Skarzynski
يقف الجنود البولنديون بينما يراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن (من اليسار) والرئيس البولندي أندريه دودا، حرس الشرف العسكري خلال حفل مراسم رسمي قبل اجتماع في وارسو، 26 مارس 2022.
© AFP 2022 / Aaref Watadمبتورو الأطراف، الذين أصيبوا بإعاقة بسبب الحرب الدائرة في سوريا، يشاركون في مباراة لكرة القدم خلال بطولة نظمتها منظمة إغاثية محلية خيرية ومنظمة التنمية الاجتماعية الدولية (SDI)، في مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، سوريا في 28 مارس 2022.
مبتورو الأطراف، الذين أصيبوا بإعاقة بسبب الحرب الدائرة في سوريا، يشاركون في مباراة لكرة القدم خلال بطولة نظمتها منظمة إغاثية محلية خيرية ومنظمة التنمية الاجتماعية الدولية (SDI)، في مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، سوريا في 28 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Aaref Watad
مبتورو الأطراف، الذين أصيبوا بإعاقة بسبب الحرب الدائرة في سوريا، يشاركون في مباراة لكرة القدم خلال بطولة نظمتها منظمة إغاثية محلية خيرية ومنظمة التنمية الاجتماعية الدولية (SDI)، في مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، سوريا في 28 مارس 2022.
© AFP 2022 / New South Wales State Emergency Serviceتُظهر صورة تم التقاطها واستلامها من خدمة الطوارئ التابعة لولاية نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز)، مياه الفيضانات تغمر مدينة ليسمور شمال نيو ساوث ويلز، أستراليا 31 مارس 2022
تُظهر صورة تم التقاطها واستلامها من خدمة الطوارئ التابعة لولاية نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز)، مياه الفيضانات تغمر مدينة ليسمور شمال نيو ساوث ويلز، أستراليا 31 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / New South Wales State Emergency Service
تُظهر صورة تم التقاطها واستلامها من خدمة الطوارئ التابعة لولاية نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز)، مياه الفيضانات تغمر مدينة ليسمور شمال نيو ساوث ويلز، أستراليا 31 مارس 2022
© AP Photo / Luis Vieiraيتحدى البرتغالي ديوغو جوتا وإزجان أليوسكي من مقدونيا الشمالية، إلى اليمين، بعضهما البعض خلال مباراة كرة القدم الفاصلة لكأس العالم 2022 بين البرتغال ومقدونيا الشمالية، في ملعب دراجاو في بورتو، البرتغال، 29 مارس 2022.
يتحدى البرتغالي ديوغو جوتا وإزجان أليوسكي من مقدونيا الشمالية، إلى اليمين، بعضهما البعض خلال مباراة كرة القدم الفاصلة لكأس العالم 2022 بين البرتغال ومقدونيا الشمالية، في ملعب دراجاو في بورتو، البرتغال، 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
13/27
© AP Photo / Luis Vieira
يتحدى البرتغالي ديوغو جوتا وإزجان أليوسكي من مقدونيا الشمالية، إلى اليمين، بعضهما البعض خلال مباراة كرة القدم الفاصلة لكأس العالم 2022 بين البرتغال ومقدونيا الشمالية، في ملعب دراجاو في بورتو، البرتغال، 29 مارس 2022.
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول يلعبون بالكلاب في مرفق إقامة مؤقت نظمته وزارة حالات الطوارئ في قرية بيزيمينوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية 29 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول يلعبون بالكلاب في مرفق إقامة مؤقت نظمته وزارة حالات الطوارئ في قرية بيزيمينوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
14/27
© Sputnik . Maksim Blinov
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لاجئون من ماريوبول يلعبون بالكلاب في مرفق إقامة مؤقت نظمته وزارة حالات الطوارئ في قرية بيزيمينوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية 29 مارس 2022
© AP Photo / Rajesh Kumar Singhتقف القوارب متوقفة على نهر يامونا في براياغراج، حيث يعتبر الهندوس النهر مقدسًا، الهند ، 28 مارس 2022.
تقف القوارب متوقفة على نهر يامونا في براياغراج، حيث يعتبر الهندوس النهر مقدسًا، الهند ، 28 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
15/27
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
تقف القوارب متوقفة على نهر يامونا في براياغراج، حيث يعتبر الهندوس النهر مقدسًا، الهند ، 28 مارس 2022.
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
© REUTERS / Secretaria de Prensa de la Presidencia

ينتظر أعضاء العصابة خارج زنازينهم أثناء البحث في سجن "سيوداد باريوس" بعد أن وافق كونغرس السلفادور على سلطات الطوارئ التي علقت مؤقتًا بعض تدابير الحماية الدستورية ، في إيزالكو، السلفادور في 27 مارس 2022.

ينتظر أعضاء العصابة خارج زنازينهم أثناء البحث في سجن &quot;سيوداد باريوس&quot; بعد أن وافق كونغرس السلفادور على سلطات الطوارئ التي علقت مؤقتًا بعض تدابير الحماية الدستورية ، في إيزالكو، السلفادور في 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
17/27
© REUTERS / Secretaria de Prensa de la Presidencia

ينتظر أعضاء العصابة خارج زنازينهم أثناء البحث في سجن "سيوداد باريوس" بعد أن وافق كونغرس السلفادور على سلطات الطوارئ التي علقت مؤقتًا بعض تدابير الحماية الدستورية ، في إيزالكو، السلفادور في 27 مارس 2022.

© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال - يوم راعي الرنة، في اليوم الأول من الاحتفال بسالخارد، روسيا 26 مارس 2022
المشاركون في العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال - يوم راعي الرنة، في اليوم الأول من الاحتفال بسالخارد، روسيا 26 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
18/27
© Sputnik . Alexey Maishev
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المشاركون في العيد الوطني لشعوب أقصى الشمال - يوم راعي الرنة، في اليوم الأول من الاحتفال بسالخارد، روسيا 26 مارس 2022
© REUTERS / Soe Zeya Tunعارضات تسير بالقرب من سيارة MGZS EV بمحرك MG، في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، تايلاند، 30 مارس 2022.
عارضات تسير بالقرب من سيارة MGZS EV بمحرك MG، في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، تايلاند، 30 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
19/27
© REUTERS / Soe Zeya Tun
عارضات تسير بالقرب من سيارة MGZS EV بمحرك MG، في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، تايلاند، 30 مارس 2022.
© AP Photo / Oded Baliltyتجمع المشيعون حول جثة أفيشاي يحزقيل، 29 عامًا، خلال جنازته في بني براك إسرائيل، 30 مارس 2022. كان يحزقيل واحدًا من خمسة أشخاص الذين قتلوا على يد مسلح في مدينة مزدحمة بوسط إسرائيل في وقت متأخر من ذلك اليوم، وهو ثاني هجوم إطلاق نار جماعي. هذا الاسبوع. وقتلت الشرطة مطلق النار.
تجمع المشيعون حول جثة أفيشاي يحزقيل، 29 عامًا، خلال جنازته في بني براك إسرائيل، 30 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Oded Balilty
تجمع المشيعون حول جثة أفيشاي يحزقيل، 29 عامًا، خلال جنازته في بني براك إسرائيل، 30 مارس 2022. كان يحزقيل واحدًا من خمسة أشخاص الذين قتلوا على يد مسلح في مدينة مزدحمة بوسط إسرائيل في وقت متأخر من ذلك اليوم، وهو ثاني هجوم إطلاق نار جماعي. هذا الاسبوع. وقتلت الشرطة مطلق النار.
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين يستمع إلى سؤال من ابنة موظفي السفارة الأمريكية بالجزائر، 30 مارس 2022، أثناء لقائه مع موظفي السفارة وعائلاتهم في السفارة بالجزائر العاصمة.
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين يستمع إلى سؤال من ابنة موظفي السفارة الأمريكية بالجزائر، 30 مارس 2022، أثناء لقائه مع موظفي السفارة وعائلاتهم في السفارة بالجزائر العاصمة. - سبوتنيك عربي
21/27
© AP Photo / Jacquelyn Martin
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين يستمع إلى سؤال من ابنة موظفي السفارة الأمريكية بالجزائر، 30 مارس 2022، أثناء لقائه مع موظفي السفارة وعائلاتهم في السفارة بالجزائر العاصمة.
© Narinder Nanuعامل يقود جرارا وهو ينقل أكياس حبوب الأرز في أمريتسار، الهند في 29 مارس 2022
عامل يقود جرارا وهو ينقل أكياس حبوب الأرز في أمريتسار، الهند في 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
22/27
© Narinder Nanu
عامل يقود جرارا وهو ينقل أكياس حبوب الأرز في أمريتسار، الهند في 29 مارس 2022
© AFP 2022 / Eduardo Soterasرد فعل امرأة إثيوبية عادت من المملكة العربية السعودية أثناء نزولها من الطائرة في مطار بولي، في أديس أبابا، في 30 مارس 2022.
رد فعل امرأة إثيوبية عادت من المملكة العربية السعودية أثناء نزولها من الطائرة في مطار بولي، في أديس أبابا، في 30 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
23/27
© AFP 2022 / Eduardo Soteras
رد فعل امرأة إثيوبية عادت من المملكة العربية السعودية أثناء نزولها من الطائرة في مطار بولي، في أديس أبابا، في 30 مارس 2022.
© AFP 2022 / KCNA / KNS إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022.
إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
24/27
© AFP 2022 / KCNA / KNS
إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022.
© AFP 2022 / Stringerتُظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 30 مارس 2022 زورقًا يجدف أمام فراش زهور في بركة في حديقة تشي تشي الوطنية للأراضي الرطبة في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين.
تُظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 30 مارس 2022 زورقًا يجدف أمام فراش زهور في بركة في حديقة تشي تشي الوطنية للأراضي الرطبة في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين. - سبوتنيك عربي
25/27
© AFP 2022 / Stringer
تُظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 30 مارس 2022 زورقًا يجدف أمام فراش زهور في بركة في حديقة تشي تشي الوطنية للأراضي الرطبة في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين.
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraعمال يعالجون الأسماك المملحة في ميناء صيد الأسماك في نيجومبو في 24 مارس 2022 السماء والبحار قبالة ساحل سريلانكا زرقاء بلورية، لكن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أبقت الصيادين الراسخين في ميناء نيجومبو، بعيدًا عن الغاز وغير قادرين على القيام بصيد اليوم.
عمال يعالجون الأسماك المملحة في ميناء صيد الأسماك في نيجومبو في 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
عمال يعالجون الأسماك المملحة في ميناء صيد الأسماك في نيجومبو في 24 مارس 2022 السماء والبحار قبالة ساحل سريلانكا زرقاء بلورية، لكن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أبقت الصيادين الراسخين في ميناء نيجومبو، بعيدًا عن الغاز وغير قادرين على القيام بصيد اليوم.
© Sputnik . Valery Melnikovتوزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي "ذئاب الليل" على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022
توزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي ذئاب الليل على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
توزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي "ذئاب الليل" على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022
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