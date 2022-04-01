أحداث الأسبوع في صور

© AP Photo / Oded Balilty تجمع المشيعون حول جثة أفيشاي يحزقيل، 29 عامًا، خلال جنازته في بني براك إسرائيل، 30 مارس 2022. كان يحزقيل واحدًا من خمسة أشخاص الذين قتلوا على يد مسلح في مدينة مزدحمة بوسط إسرائيل في وقت متأخر من ذلك اليوم، وهو ثاني هجوم إطلاق نار جماعي. هذا الاسبوع. وقتلت الشرطة مطلق النار.