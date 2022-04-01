أحداث الأسبوع في صور

كيم كارداشيان (يمين) وكيندال جينر (يسار) تصلان إلى حفل فانيتي فير أوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
كيم كارداشيان (يمين) وكيندال جينر (يسار) تصلان إلى حفل فانيتي فير أوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، 25 مارس 2022 أفاد الحوثيون بأنهم هاجموا منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة كجزء من موجة هجمات بطائرات من دون طيار وصواريخ، حيث شوهدت سحابة ضخمة من الدخان بالقرب من حلبة سباق الفورمولا 1 في المدينة.
الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، 25 مارس 2022 أفاد الحوثيون بأنهم هاجموا منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة كجزء من موجة هجمات بطائرات من دون طيار وصواريخ، حيث شوهدت سحابة ضخمة من الدخان بالقرب من حلبة سباق الفورمولا 1 في المدينة.
اليميني المتطرف ورئيس الحزب والمرشح الرئاسي إريك زمور (وسط) يقف مع المؤيدين والحلفاء على خشبة المسرح في نهاية مسيرة انتخابية في ميدان تروكاديرو في باريس في 27 مارس 2022. يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في أبريل 2022 لإجراء انتخابات رئاسية.
اليميني المتطرف ورئيس الحزب والمرشح الرئاسي إريك زمور (وسط) يقف مع المؤيدين والحلفاء على خشبة المسرح في نهاية مسيرة انتخابية في ميدان تروكاديرو في باريس في 27 مارس 2022. يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في أبريل 2022 لإجراء انتخابات رئاسية.
الممثل الشهير ويل سميث يضرب (يمين) مقدم الحفل كريس روك بعد أن قال مزحة حول قصة شعر زوجة سميث، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
الممثل الشهير ويل سميث يضرب (يمين) مقدم الحفل كريس روك بعد أن قال مزحة حول قصة شعر زوجة سميث، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
ينتظر أعضاء العصابة خارج زنازينهم أثناء البحث في سجن "سيوداد باريوس" بعد أن وافق كونغرس السلفادور على سلطات الطوارئ التي علقت مؤقتًا بعض تدابير الحماية الدستورية ، في إيزالكو، السلفادور في 27 مارس 2022.
ينتظر أعضاء العصابة خارج زنازينهم أثناء البحث في سجن "سيوداد باريوس" بعد أن وافق كونغرس السلفادور على سلطات الطوارئ التي علقت مؤقتًا بعض تدابير الحماية الدستورية ، في إيزالكو، السلفادور في 27 مارس 2022.