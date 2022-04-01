https://arabic.sputniknews.com/20220401/أردوغان-يعلن-استمرار-حركة-الشحن-بشكل-طبيعي-بعد-ظاهرة-الألغام-1060733311.html
أردوغان يعلن استمرار حركة الشحن بشكل طبيعي بعد ظاهرة "الألغام"
أردوغان يعلن استمرار حركة الشحن بشكل طبيعي بعد ظاهرة "الألغام"
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد اكتشاف الألغام في البحر الأسود، أنه "لا توجد مشاكل في الشحن حتى اللحظة، وتواصل أنقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة". 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:50+0000
2022-04-01T11:50+0000
2022-04-01T11:59+0000
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وأضاف أردوغان للصحفيين، اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي لا نواجه أي مشاكل. لكننا بالطبع نواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة".وأردف أردوغان: "اليوم في حوالي الساعة 16:00 أخطط لإجراء محادثات هاتفية مع بوتين".ووفقا له، عرضت تركيا وساطتها على بوتين وزيلينسكي لتحضير لقاء بينهما، وأشار الزعيم التركي إلى إسطنبول كمكان محتمل للقاء. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة أجرت محادثات مع موسكو وكييف حول الألغام المكتشفة في البوسفور، ولا يزال التنسيق مستمرًا.وأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يوم 26 آذار/مارس، أن الجسم الذي عثر عليه في مضيق البوسفور هو عبارة عن لغم قديم.وقال أكار على قناة "تي آر تي": "تبين بعد الدراسة، أنه كان لغمًا من الطراز القديم، وقد تم نزع فتيله من قبل فريق الدفاع تحت الماء لدينا، والمفاوضات مع السلطات الروسية وأوكرانيا بشأن هذه القضية جارية".
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار أوكرانيا
أردوغان يعلن استمرار حركة الشحن بشكل طبيعي بعد ظاهرة "الألغام"
11:50 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد اكتشاف الألغام في البحر الأسود، أنه "لا توجد مشاكل في الشحن حتى اللحظة، وتواصل أنقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف أردوغان للصحفيين، اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي لا نواجه أي مشاكل. لكننا بالطبع نواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة".
وأردف أردوغان: "اليوم في حوالي الساعة 16:00 أخطط لإجراء محادثات هاتفية مع بوتين".
ووفقا له، عرضت تركيا وساطتها على بوتين وزيلينسكي لتحضير لقاء بينهما، وأشار الزعيم التركي إلى إسطنبول كمكان محتمل للقاء. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة أجرت محادثات مع موسكو وكييف حول الألغام المكتشفة في البوسفور، ولا يزال التنسيق مستمرًا.
وأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يوم 26 آذار/مارس، أن الجسم الذي عثر عليه في مضيق البوسفور هو عبارة عن لغم قديم.
وقال أكار على قناة "تي آر تي": "تبين بعد الدراسة، أنه كان لغمًا من الطراز القديم، وقد تم نزع فتيله من قبل فريق الدفاع تحت الماء لدينا، والمفاوضات مع السلطات الروسية وأوكرانيا بشأن هذه القضية جارية".