https://arabic.sputniknews.com/20220401/أردوغان-يهاتف-هرتسوغ-ويدين-الهجمات-التي-تتعرض-لها-إسرائيل-1060745121.html
أردوغان يهاتف هرتسوغ ويدين الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل
أردوغان يهاتف هرتسوغ ويدين الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العمليات المسلحة التي شهدتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:07+0000
2022-04-01T16:07+0000
2022-04-01T16:07+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بين الرئيس التركي ونظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وفق بيان لمكتب الأخير، على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وقالت القناة: "تحدث الرئيس التركي أردوغان مع الرئيس هرتسوغ وأدان الهجمات الإرهابية في إسرائيل. وطلب أردوغان إرسال تعازيه لذوي الضحايا الذين فقدوا أحباءهم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شدد الرئيسان على أهمية الحفاظ على السلام والهدوء في المنطقة، استعدادا لشهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.كما طلب أردوغان من هرتسوغ أن يرسل تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.وشهدت إسرائيل خلال الأيام العشر الأخيرة، عددا من عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.وفي التاسع من شهر مارس/آذار المنصرم، وصل هرتسوغ برفقة زوجته ميخال في زيارة رسمية لتركيا بدعوة من الرئيس أردوغان.وهرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003.ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/هرتسوغ-وأردوغان-يبحثان-أنشطة-حماس-في-تركيا-1059691053.html
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يهاتف هرتسوغ ويدين الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل
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أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العمليات المسلحة التي شهدتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بين الرئيس التركي ونظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وفق بيان لمكتب الأخير، على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وقالت القناة: "تحدث الرئيس التركي أردوغان مع الرئيس هرتسوغ وأدان الهجمات الإرهابية في إسرائيل. وطلب أردوغان إرسال تعازيه لذوي الضحايا الذين فقدوا أحباءهم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت
"، شدد الرئيسان على أهمية الحفاظ على السلام والهدوء في المنطقة، استعدادا لشهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
كما طلب أردوغان من هرتسوغ أن يرسل تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.
وشهدت إسرائيل خلال الأيام العشر الأخيرة، عددا من عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.
وفي التاسع من شهر مارس/آذار المنصرم، وصل هرتسوغ
برفقة زوجته ميخال في زيارة رسمية لتركيا بدعوة من الرئيس أردوغان.
وهرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003.
ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.