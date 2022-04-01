https://arabic.sputniknews.com/20220401/أسعار-الغاز-ترتفع-في-أوروبا-1060733167.html
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا نسبته 5 في المئة لتتجاوز 1500 دولار لكل ألف مكعب. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:48+0000
2022-04-01T11:48+0000
2022-04-01T11:48+0000
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افتتحت العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF جلسة التداول عند 1480 دولارا لتصل بعدها إلى 1512.7 دولار.لمزيد من التفاصيل - أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة الـ1500 دولار لكل ألف متر مكعب
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
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سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا نسبته 5 في المئة لتتجاوز 1500 دولار لكل ألف مكعب.
افتتحت العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF جلسة التداول عند 1480 دولارا لتصل بعدها إلى 1512.7 دولار.