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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا نسبته 5 في المئة لتتجاوز 1500 دولار لكل ألف مكعب. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
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افتتحت العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF جلسة التداول عند 1480 دولارا لتصل بعدها إلى 1512.7 دولار.لمزيد من التفاصيل - أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة الـ1500 دولار لكل ألف متر مكعب
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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

11:48 GMT 01.04.2022
© Sputnikأسعار الغاز ترتفع في أوروبا
أسعار الغاز ترتفع في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik
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سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا نسبته 5 في المئة لتتجاوز 1500 دولار لكل ألف مكعب.
افتتحت العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF جلسة التداول عند 1480 دولارا لتصل بعدها إلى 1512.7 دولار.
لمزيد من التفاصيل - أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة الـ1500 دولار لكل ألف متر مكعب
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